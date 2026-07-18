«Μπράβο! Μπράβο!»: Το ξέσπασμα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη μετά το σπουδαίο μπρέικ της Σάκκαρη (vid)

Ο γιος του πρωθυπουργού βρέθηκε στο box της Μαρίας Σάκκαρη και το πανηγύρισε με την ψυχή του.

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Athens Open και πλέον βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του τίτλου. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε με 2-0 σετ της Ρωσίδας Αλίνα Κορνέεβα και πήρε την πρόκριση στον τελικό του τουρνουά WTA 250 της Αθήνας.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που έζησαν από κοντά τη μεγάλη στιγμή ήταν και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο γιος του πρωθυπουργού βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο box της Σάκκαρη, όπως είχε κάνει και στις προηγούμενες αναμετρήσεις της, στηρίζοντάς τη σε κάθε πόντο της δύσκολης αναμέτρησης.

Η αντίδραση που έγινε viral

Η ένταση του αγώνα κορυφώθηκε στο δεύτερο σετ, όταν η Σάκκαρη κατάφερε να πετύχει ένα καθοριστικό break που την έφερε πιο κοντά στη νίκη.

Η κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του. Σηκώθηκε από τη θέση του και πανηγύρισε έντονα τον σημαντικό πόντο της Ελληνίδας τενίστριας, ζώντας την εξέλιξη του αγώνα σαν ένας ακόμη φίλαθλος στις εξέδρες.

Η παρουσία του στο πλευρό της Σάκκαρη δεν ήταν η πρώτη φορά που συζητήθηκε. Ο ίδιος έχει βρεθεί σε αρκετές σημαντικές στιγμές της καριέρας της, με τη σχέση τους να βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Η Ελληνίδα τενίστρια, πάντως, παραμένει προσηλωμένη στον αγωνιστικό της στόχο. Με τη νίκη της στον ημιτελικό εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Athens Open, διεκδικώντας έναν σημαντικό τίτλο μπροστά στο ελληνικό κοινό.

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