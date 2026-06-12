Μητσοτάκης σε Λιάγκα: «Δε μιλάω για το γάμο του γιου μου, θα φάω ξύλο» (vid)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 σε πιο χαλαρή διάθεση, μιλώντας για Μουντιάλ, τελικό μπάσκετ, διακοπές και τον γάμο του γιου του.

Σε μια διαφορετική τηλεοπτική εμφάνιση, μακριά από το αυστηρά πολιτικό πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και συνομίλησε με τον Γιώργο Λιάγκα σε πιο χαλαρό τόνο.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Μουντιάλ, στον τελικό του μπάσκετ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, στις καλοκαιρινές του διακοπές, αλλά και στον γάμο του γιου του, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με τη Μαρία Σάκκαρη, αποφεύγοντας πάντως να μπει σε λεπτομέρειες και απαντώντας με χιούμορ.

Μια χαλαρή συνέντευξη με πολιτικές ατάκες

Για το Μουντιάλ είπε: «Με τις ώρες που είναι τα παιχνίδια κατά τις 10-11 κάτι θα δούμε», ενώ για το ποιος θα κερδίσει το μουντιάλ Λατινική Αμερική ή Ευρώπη απάντησε: «Ευρώπη, αλλά σταματώ εδώ διότι δεν έχω τέτοιες ικανότητες».

Για τον τελικό του μπάσκετ ΠΑΟ – Ολυμπιακός το Σάββατο, ο πρωθυπουργός τόνισε πως «θα είμαι σε περιοδεία στη Ρόδο και άλλαξα το χρόνο μιας εκδήλωσης μου γιατί το ματς δεν χάνεται. Δεν μπορεί να χαθεί ως τηλεθεατής. Να κερδίσει ο καλύτερος. Μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ η κατάκτηση της ευρωλίγκας και το ότι έγινε στην Αθήνα δικαιωθήκαμε και μια ελληνική ομάδα σήκωσε την κούπα».

Για τις καλοκαιρινές διακοπές, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως: «Διακοπές θα κάνω σίγουρα στο Μαξίμου και θα πάμε σίγουρα στην Κρήτη και μακάρι κανένα Σαββατοκύριακο στην Τήνο», ενώ για τον γάμο του γιου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τη Μαρία Σάκκαρη, με χιουμοριστικό τρόπο απάντησε πως: «Τώρα δεν μπορώ να μιλάω για τέτοια θέματα γιατί θα φάω ξύλο». «Αλλά εντάξει ξεκινάμε. Καλά να είναι τα παιδιά ευτυχισμένα».

Για το αν θα φοράμε μαγιό στις εκλογές ή παντελόνι απάντησε με το «εκλογές το 2027 την άνοιξη με ένα φουτεράκι και είσαι εντάξει».

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ