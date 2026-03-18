Από μια φράση της Ντόρας Μπακογιάννη σε συνέντευξη, μέχρι ένα τηλεοπτικό πάνελ που κατέληξε να συμφωνεί σχεδόν... ομόφωνα.

Ξεκίνησε σαν μια απλή, σχεδόν αυθόρμητη παρατήρηση και μέσα σε λίγες ώρες μετατράπηκε σε θέμα συζήτησης. Η ομοιότητα της Μαρίας Σάκκαρη με τη Μαρίκα Μητσοτάκη μπήκε ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με αφορμή μια τηλεοπτική συνέντευξη της Ντόρας Μπακογιάννη στην εκπομπή «Πορτατίφ» της Νάντιας Αϊβάτογλου.

Η βουλευτής, μιλώντας για τη σχέση της τενίστριας με τον ανιψιό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον επικείμενο γάμο τους στα Χανιά, ρωτήθηκε και για τη σύγκριση που ακούγεται όλο και πιο συχνά.

Ναι μεν, αλλά...

Η απάντησή της ήταν σύντομη, αλλά αρκετή για να δώσει το έναυσμα. «Έχουν το ίδιο γέλιο», είπε, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά μια εικόνα που ήδη είχε αρχίσει να κυκλοφορεί.

Με αφορμή, λοιπόν, τη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη, οι παρουσιαστές και οι συνεργάτες εκπομπής «Το ΄Χουμε», στάθηκαν στην ομοιότητα των δύο γυναικών, βλέποντας φωτογραφίες τους δίπλα δίπλα και σχολιάζοντας τα κοινά τους χαρακτηριστικά.

Το χαμόγελο, το βλέμμα, τα ζυγωματικά, τα λακκάκια... Τα κοινά σημεία στα οποία όλοι συμφώνησαν πως υπάρχει έντονη ομοιότητα, ήταν αρκετά και -μεταξύ μας- δεν είχαν και τόσο άδικο.

Μάλιστα, κάποιοι παραδέχτηκαν ότι δεν το είχαν παρατηρήσει μέχρι να τους επισημανθεί, αλλά από τη στιγμή που είδαν τις εικόνες μαζί, η σύγκριση έμοιαζε σχεδόν προφανής.

