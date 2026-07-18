Συνταξιούχος εγκατέστησε το μετρητή νερού της ανάποδα και κατέληξε να πληρώνει λογαριασμούς 557.190 ευρώ

Συνταξιούχος στη Γαλλία έζησε έναν εφιάλτη όταν της χρεώθηκαν εκ παραδρομής 557.190 ευρώ για τον λογαριασμό του νερού λόγω λανθασμένης τοποθέτησης του μετρητή.

Αυτό που φαινόταν ως ένα απλό τεχνικό λάθος κατέληξε να γίνει εφιάλτης για την Ντανιέλ, μια Γαλλίδα συνταξιούχο, την οποία χρέωσαν με περισσότερα από μισό εκατομμύριο ευρώ (557.190 ευρώ για την ακρίβεια) σε λογαριασμούς, ποσό που ισοδυναμεί με την κατανάλωση 400 ολυμπιακών πισινών.

Όλα συνέβησαν τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν η γυναίκα άλλαξε τον μετρητή νερού στο σπίτι της. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης που ανέδειξαν την ιστορία, ο μετρητής τοποθετήθηκε ανάποδα. Δηλαδή, αντί να ξεκινήσει από το μηδέν, έδειχνε 999.999. Μετά από δύο μήνες, η γυναίκα διαπίστωσε ότι στον λογαριασμό της αναγραφόταν ένα αστρονομικό ποσό προς πληρωμή.

Εισέπραξε το ποσό αυτόματα η εταιρεία

Το γεγονός αυτό την ώθησε να επικοινωνήσει με την εταιρεία, η οποία της επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για λάθος. Παρά ταύτα, η συνταξιούχος έλαβε μια ειδοποίηση που την ενημέρωνε ότι η είσπραξη του ποσού θα πραγματοποιούνταν στα τέλη Ιουνίου. Αν και επικοινώνησε με την τράπεζά της για να μπλοκάρει την πληρωμή, αυτή εκτελέστηκε κανονικά, παρόλο που η ίδια δεν διέθετε αυτό το χρηματικό ποσό.

Όπως δήλωσε η κόρη της, ήταν πεπεισμένες ότι ένα τόσο εξόφθαλμο λάθος δεν θα μπορούσε να οδηγήσει στην είσπραξη αυτού του τεράστιου ποσού. Αφού βρέθηκε με αρνητικό υπόλοιπο στον τραπεζικό της λογαριασμό, η γυναίκα κατέθεσε καταγγελία στην εταιρεία. Τελικά, το ποσό της επιστράφηκε, καθώς δεν ανταποκρινόταν στην πραγματική κατανάλωση νερού εκείνης της περιόδου, η οποία ήταν μόλις 16 κυβικά μέτρα.

Χωρίς πειστικές εξηγήσεις

«Δεν έχουμε καν πραγματική εξήγηση», απάντησε με αγανάκτηση η κόρη της συνταξιούχου, πέρα από το ότι η εταιρεία ανέλαβε το μερίδιο της ευθύνης της για όσα συνέβησαν.

Η οικογένεια επιμένει ότι κανείς δεν τους έδωσε μια πειστική εξήγηση για το πώς μπόρεσε να εκτελεστεί μια χρέωση τέτοιου μεγέθους, αν και το περιστατικό τελικά διευθετήθηκε.

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