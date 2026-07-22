Οι επιστήμονες τρύπησαν πάγο ηλικίας 15.000 ετών και ανακάλυψαν 28 άγνωστους ιούς

Οι ερευνητές εξηγούν ότι οι παγετώνες λειτουργούν σαν μια φυσική «χρονοκάψουλα».

Ιοί που παρέμεναν εγκλωβισμένοι στους πάγους του Θιβετιανού Οροπεδίου εδώ και σχεδόν 15.000 χρόνια εντόπισαν επιστήμονες στην Κίνα, με τους περισσότερους να είναι άγνωστοι μέχρι σήμερα. Η ανακάλυψη προήλθε από πυρήνες πάγου που συλλέχθηκαν από το παγοκάλυμμα Γκουλίγια (Guliya), σε υψόμετρο περίπου 6.700 μέτρων στη δυτική Κίνα, και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Microbiome.

Οι ερευνητές εξηγούν ότι οι παγετώνες λειτουργούν σαν μια φυσική «χρονοκάψουλα». Καθώς σχηματίζονται σταδιακά, παγιδεύουν σκόνη, αέρια, μικροοργανισμούς και ιούς από την ατμόσφαιρα, διατηρώντας πολύτιμα στοιχεία για τα οικοσυστήματα που υπήρχαν πριν από χιλιάδες χρόνια.

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