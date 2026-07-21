Παράνομο streaming-μαμούθ με 120 ιστοσελίδες και 1,6 δισ. θεατές: Στη φυλακή οι δημιουργοί του παράνομου δικτύου

Παράνομες μεταδόσεις αγώνων, κρυπτονομίσματα και εκατομμύρια έσοδα στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Η μάχη κατά της διαδικτυακής πειρατείας αθλητικών μεταδόσεων συνεχίζεται με μια απόφαση που προκαλεί αίσθηση. Δικαστήριο στο Κάιρο επέβαλε ποινές φυλάκισης δύο ετών σε δύο άνδρες που κρίθηκαν ένοχοι για τη λειτουργία ενός τεράστιου παράνομου δικτύου streaming, το οποίο είχε εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους «κλώνους» της πλατφόρμας Streameast.

Οι δύο Αιγύπτιοι, ένας γιατρός και ένας μηχανικός ηλικίας περίπου 30 ετών, καταδικάστηκαν για σειρά παραβάσεων που αφορούσαν κυβερνοέγκλημα, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και παράνομη πρόσβαση σε κρυπτογραφημένες αθλητικές μεταδόσεις. Παράλληλα με τις ποινές φυλάκισης, το δικαστήριο επέβαλε στον καθένα πρόστιμο ύψους 110.000 δολαρίων, για δραστηριότητες που συνδέονταν και με παράνομες συναλλαγές μέσω κρυπτονομισμάτων.

Το δίκτυο με τα 120 domains και τα εκατομμύρια έσοδα

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από έρευνα διάρκειας περίπου ενός έτους, η οποία οδήγησε στη σύλληψη των δύο ανδρών τον Αύγουστο του 2025 σε περιοχή κοντά στο Κάιρο.

Οι αρχές εντόπισαν ένα δίκτυο που περιλάμβανε περισσότερα από 120 domains και αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα της πλατφόρμας που κατασχέθηκαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες προσέλκυαν περίπου 1,6 δισεκατομμύρια θεατές ετησίως.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, εξοπλισμός streaming αλλά και μετρητά ύψους 95.000 λιρών.

Το παράνομο δίκτυο φέρεται να είχε σημαντικά οικονομικά οφέλη, κυρίως μέσω διαφημίσεων, με τα έσοδα να υπολογίζονται σε περίπου 10,2 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Ντάνι Μπάκσα, ανώτερος αντιπρόεδρος της Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), ανέφερε ότι μεγάλο μέρος της επισκεψιμότητας προερχόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι αιγυπτιακές αρχές χαρακτήρισαν την υπόθεση ως τη δράση μιας διακρατικής εγκληματικής οργάνωσης που ειδικευόταν στην παράνομη αναμετάδοση αθλητικών γεγονότων και την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το δικαστήριο έκανε επίσης δεκτή την αστική προσφυγή της Cable Network Egypt (CNE), εταιρείας που συνεργάζεται με τη beIN Sports, ανοίγοντας τον δρόμο για αποζημιώσεις.

Την ίδια στιγμή, στις Ηνωμένες Πολιτείες οι αρχές προχώρησαν, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Operation Offsides», στην κατάσχεση περισσότερων από 1.000 παράνομων ιστοσελίδων streaming κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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