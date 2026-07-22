Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο: Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

Ο ηλιακός άνεμος κατευθύνεται προς τη Γη.

Η δυναμική του Ήλιου συνεχίζει να εντυπωσιάζει τους επιστήμονες, καθώς ένα τεράστιο «φαράγγι» άνοιξε ξαφνικά στην ατμόσφαιρά του, δημιουργώντας μια δίοδο διαφυγής για φορτισμένα σωματίδια που ταξιδεύουν με εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες στο Διάστημα.

Η γιγάντια αυτή «ρωγμή», γνωστή ως στεμματική οπή (coronal hole), εκτοξεύει ένα συνεχές ρεύμα ηλιακού υλικού απευθείας προς τη Γη. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η επίδρασή του θα γίνει αισθητή αύριο, 22 Ιουλίου, με πιθανή εκδήλωση γεωμαγνητικής καταιγίδας κατηγορίας G1, της χαμηλότερης στην πενταβάθμια κλίμακα έντασης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr