Drones «έσβησαν» τον ήλιο στη Μόσχα: 7 Νεκροί από Ουκρανικό μπαράζ επιθέσεων σε κέντρα logistics (vid)

Επιμέλεια:  Νίκος Δενδρινός
Drones «έσβησαν» τον ήλιο στη Μόσχα: 7 Νεκροί από Ουκρανικό μπαράζ επιθέσεων σε κέντρα logistics (vid)
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Νέο σφοδρό πλήγμα της Ουκρανίας με drones προκάλεσε τεράστιες πυρκαγιές στη Μόσχα, στοχεύοντας ένα μεγάλο κέντρο logistics και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού κάλυψε τον ουρανό της Μόσχας το πρωί του Σαββάτου (18/7), κρύβοντας εντελώς τον ήλιο μετά από ένα νέο, σφοδρό πλήγμα της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τους κατοίκους να σχολιάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η μέρα μετατράπηκε ξαφνικά σε... νύχτα λόγω των τεράστιων πυρκαγιών.

Φλόγες στο μεγαλύτερο κέντρο logistics της Ρωσίας: 7 εργαζόμενοι νεκροί

Κύριος στόχος της ουκρανικής επίθεσης ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο logistics της Wildberries, της κορυφαίας εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, που βρίσκεται στην περιφέρεια της Μόσχας.

 

Το τεράστιο κτιριακό συγκρότημα παραδόθηκε γρήγορα στις φλόγες, με αποτέλεσμα 7 εργαζόμενοι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 24 να τραυματιστούν. Παράλληλα, τα drones έπληξαν και κοντινές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, προκαλώντας αλυσιδωτές εκρήξεις τις οποίες οι τοπικές αρχές προσπαθούν ακόμη να θέσουν υπό έλεγχο.

Ο Ζελένσκι δείχνει τα πλήγματα στα τυφλά σημεία της Μόσχας

Λίγες ώρες μετά το μπαράζ επιθέσεων, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέλαβε την ευθύνη, δηλώνοντας ότι οι δυνάμεις του χτύπησαν με επιτυχία στρατηγικούς στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Όπως ανέφερε, οι επιθέσεις σε Μόσχα και Ταμπόφ (αποστάσεις που ξεπερνούν τα 500 και 700 χιλιόμετρα από το μέτωπο) διέλυσαν αποθήκες που χρησιμοποιούσε η Μόσχα για να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις, αποθηκεύοντας εξαρτήματα για drones και συστήματα πλοήγησης.

Ο Ζελένσκι έκανε επίσης λόγο για ταυτόχρονα χτυπήματα στη Μαύρη Θάλασσα και την Κριμαία, συγχαίροντας τις υπηρεσίες πληροφοριών για μια επιχείρηση που είχε ως ξεκάθαρο στόχο να κόψει τις γραμμές ανεφοδιασμού του ρωσικού στρατού.

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