Drones «έσβησαν» τον ήλιο στη Μόσχα: 7 Νεκροί από Ουκρανικό μπαράζ επιθέσεων σε κέντρα logistics (vid)

Νέο σφοδρό πλήγμα της Ουκρανίας με drones προκάλεσε τεράστιες πυρκαγιές στη Μόσχα, στοχεύοντας ένα μεγάλο κέντρο logistics και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού κάλυψε τον ουρανό της Μόσχας το πρωί του Σαββάτου (18/7), κρύβοντας εντελώς τον ήλιο μετά από ένα νέο, σφοδρό πλήγμα της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τους κατοίκους να σχολιάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η μέρα μετατράπηκε ξαφνικά σε... νύχτα λόγω των τεράστιων πυρκαγιών.

The sun is not even visible: Moscow region in Russia was covered by thick black smoke after a strike on an oil refinery.



Apocalyptic footage. pic.twitter.com/AThjxg7cwP — NEXTA (@nexta_tv) July 18, 2026

Φλόγες στο μεγαλύτερο κέντρο logistics της Ρωσίας: 7 εργαζόμενοι νεκροί

Κύριος στόχος της ουκρανικής επίθεσης ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο logistics της Wildberries, της κορυφαίας εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, που βρίσκεται στην περιφέρεια της Μόσχας.

🚨 💨 THE SMOKE CURSE OF 2026

😷As massive wildfire smoke continues to spread across North America on a continental scale, enormous toxic-looking black smoke clouds are now rising from a major logistics center near Moscow after a large industrial fire broke out following… pic.twitter.com/SvStY2dx77 — Jeo Albant (@jeoalbant) July 18, 2026

Το τεράστιο κτιριακό συγκρότημα παραδόθηκε γρήγορα στις φλόγες, με αποτέλεσμα 7 εργαζόμενοι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 24 να τραυματιστούν. Παράλληλα, τα drones έπληξαν και κοντινές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, προκαλώντας αλυσιδωτές εκρήξεις τις οποίες οι τοπικές αρχές προσπαθούν ακόμη να θέσουν υπό έλεγχο.

Ο Ζελένσκι δείχνει τα πλήγματα στα τυφλά σημεία της Μόσχας

Λίγες ώρες μετά το μπαράζ επιθέσεων, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέλαβε την ευθύνη, δηλώνοντας ότι οι δυνάμεις του χτύπησαν με επιτυχία στρατηγικούς στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Όπως ανέφερε, οι επιθέσεις σε Μόσχα και Ταμπόφ (αποστάσεις που ξεπερνούν τα 500 και 700 χιλιόμετρα από το μέτωπο) διέλυσαν αποθήκες που χρησιμοποιούσε η Μόσχα για να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις, αποθηκεύοντας εξαρτήματα για drones και συστήματα πλοήγησης.

Ukrainian drone strikes early on Saturday hit the logistics complex of the "Wildberries" retail company located in the town of Elektrostal, Moscow Oblast of Russia.



The attack caused a massive fire at the object, with a powerful pile of thick black smoke rising into the sky.… pic.twitter.com/tNtu9phVT6 July 18, 2026

Ο Ζελένσκι έκανε επίσης λόγο για ταυτόχρονα χτυπήματα στη Μαύρη Θάλασσα και την Κριμαία, συγχαίροντας τις υπηρεσίες πληροφοριών για μια επιχείρηση που είχε ως ξεκάθαρο στόχο να κόψει τις γραμμές ανεφοδιασμού του ρωσικού στρατού.

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