Γιατί η Αργεντινή κατάφερε να κάνει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να την αντιπαθήσει

Στο Μουντιάλ του 2026 υπήρχε η ιστορία του Μέσι από τη μία πλευρά και οι ιστορίες των συμπαικτών του στην Αργεντινή από την απέναντι.

Oι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια. Από την άλλη, με το στατιστικό των 0,09 XGOALS σε 120 λεπτά καθαρού αγώνα δεν ξέρω πώς μπορούν να πουν και ψέματα. Αυτός ήταν ο πρώτος τελικός Μουντιάλ που θυμάμαι να είναι τόσο πολύ μονότερμα. Περισσότερο και από εκείνον που 12 χρόνια πριν είχε αφήσει πάλι την Αργεντινή ηττημένη από την πανίσχυρη τότε Γερμανία.

Το Μουντιάλ του 2026 τελείωσε, όπως ακριβώς περίμενε κανείς ότι θα τελειώσει. Με μία νικήτρια ομάδα να έχει κερδίσει πανάξια τον τίτλο πετώντας έξω φαβορί και αουτσάιντερ. Και με έναν Τραμπ να κάθεται μπάστακας στην ιστορίκη φωτογραφία, την ώρα που ο Τζιάνι Ινφαντίνο τον παρακαλούσε περισσότερο ευγενικά από όσο θα έπρεπε, να φύγει από το πλάνο.

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