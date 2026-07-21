Διχάζει ο σεσημασμένος ελέφαντας που ευθύνεται για 25 θανάτους: «Δεν μπορούμε να σκοτώσουμε τέτοιο ζώο»

Ο Dhurbe, ο ελέφαντας που τρομοκρατεί το Νεπάλ εδώ και χρόνια, έχει προκαλέσει τον θάνατο 25 ανθρώπων, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν λύση.

Πριν από 14 χρόνια η ζωή του Shanichara Bote άλλαξε για πάντα καθώς τον Δεκέμβριο του 2012, ένας ελέφαντας με το όνομα Dhurbe σκότωσε τους γονείς του στην περιοχή Madi, κοντά στο Εθνικό Πάρκο Chitwan του Νεπάλ.

Με την ελπίδα να προστατευτεί από τις επιθέσεις άγριων ζώων, ο Shanichara εγκατέλειψε το χωριό του, πέρασε τον ποταμό Rapti και εγκαταστάθηκε στην περιοχή Jagatpur. Δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, ο ίδιος ελέφαντας επέστρεψε στη ζωή του. Στις 5 Ιουλίου, ο Shanichara πήγε σοκαρισμένος στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής Chitwan, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα ο Dhurbe είχε επιτεθεί ξανά στο σπίτι του, σκοτώνοντας τη νύφη του, Ashika Bote, 25 ετών, και τον τετράχρονο εγγονό του, Bharat Bote. Έτσι, μια οικογένεια έχασε τέσσερα μέλη της από επιθέσεις του ίδιου ζώου μέσα σε 14 χρόνια.

Ο ελέφαντας που έγινε φόβος για ολόκληρη περιοχή

«Ο Dhurbe είναι πολύ επικίνδυνος», λένε κάτοικοι κοντά στο Εθνικό Πάρκο Chitwan. Ο ελέφαντας πήρε το όνομά του από έναν στρατιώτη που είχε σκοτώσει και άρχισε να επιτίθεται σε ανθρώπινους οικισμούς από το 2010. Από τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί, έχει προκαλέσει τον θάνατο 25 ανθρώπων στην ευρύτερη περιοχή. Το μεγάλο ερώτημα που παραμένει είναι αν ο Dhurbe πρέπει να θανατωθεί ή αν πρέπει να αναζητηθεί άλλη λύση.

Το 2012 είχε γίνει προσπάθεια να εντοπιστεί από τις Αρχές του Εθνικού Πάρκου Chitwan και τον στρατό. Οι δυνάμεις ασφαλείας τον πυροβόλησαν δύο φορές, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Ο ελέφαντας κρύφτηκε στη ζούγκλα και, ενώ όλοι θεωρούσαν ότι είχε πεθάνει, εμφανίστηκε ξανά στο πάρκο το 2016. Η επιχείρηση τότε κόστισε περίπου 1,6 εκατομμύρια ρουπίες Νεπάλ, δηλαδή περίπου 10.000 ευρώ.

Το δίλημμα: ασφάλεια ανθρώπων ή προστασία του ζώου

Οι οργανώσεις προστασίας ζώων υποστηρίζουν ότι η θανάτωση του Dhurbe δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυστηρή αιτιολόγηση και σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες προστασίας της άγριας ζωής. Ο Rajiv Aryal, μέλος του Animal Rights Club Nepal, σημειώνει ότι η προστασία των ζώων πρέπει να συνδυάζεται με την ασφάλεια των ανθρώπων που ζουν στις περιοχές αυτές. Όπως εξηγεί, οι ελέφαντες συχνά πλησιάζουν ανθρώπινους οικισμούς αναζητώντας τροφή και νερό, ενώ η απώλεια φυσικών εκτάσεων τους ωθεί όλο και πιο κοντά στους ανθρώπους.

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Πάρκου Chitwan, τα άγρια ζώα της περιοχής προκάλεσαν τον θάνατο 127 ανθρώπων από το 2014 έως το 2025. Οι ρινόκεροι ευθύνονται για 52 θανάτους, οι τίγρεις για 40 και οι ελέφαντες για 28. Οι περισσότερες επιθέσεις σημειώθηκαν όταν άνθρωποι εισέρχονταν σε περιοχές όπου ζουν τα ζώα. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο Dhurbe μπορεί να παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά και λόγω ανταγωνισμού με άλλους ελέφαντες της περιοχής.

Οι αρμόδιες αρχές του Εθνικού Πάρκου Chitwan εξετάζουν μέτρα που θα περιορίσουν τις συγκρούσεις ανάμεσα στους ανθρώπους και τα άγρια ζώα. Μεταξύ των προτάσεων είναι η δημιουργία περισσότερων χώρων με τροφή και νερό για τους ελέφαντες, αλλά και η δημιουργία ενός ειδικού καταφυγίου όπου τα ζώα θα μπορούν να ζουν χωρίς να πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές.Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, η μείωση των φυσικών εκτάσεων έχει αναγκάσει πολλά ζώα να αναζητούν πόρους κοντά στους ανθρώπους, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων συγκρούσεων.

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