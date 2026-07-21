Εργάτες στην Ταϊλάνδη ανακάλυψαν θησαυρό 1.300 ετών κάτω από βουδιστικό ναό

Συνολικά βρέθηκαν 33 αντικείμενα από χρυσό, ασήμι και μπρούντζο, τα οποία χρονολογούνται στην περίοδο του βασιλείου Ντβαραβάτι

Ένα έργο ρουτίνας για την αποκατάσταση του αποχετευτικού συστήματος σε αρχαίο ναό της Ταϊλάνδης οδήγησε σε μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη, καθώς εργάτες εντόπισαν έναν κρυμμένο θησαυρό ηλικίας περίπου 1.300 ετών κάτω από ένα από τα αρχαιότερα αγάλματα του ανακλινόμενου Βούδα στη χώρα.

Συνολικά βρέθηκαν 33 αντικείμενα από χρυσό, ασήμι και μπρούντζο, τα οποία χρονολογούνται στην περίοδο του βασιλείου Ντβαραβάτι (Dvaravati), προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για τη θρησκευτική ζωή και την καλλιτεχνική δημιουργία της εποχής.

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