00:33 τα ξημερώματα: Η στιγμή που 50χρονος βάζει φωτιά στην Άνοιξη και φεύγει σαν... κύριος

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που οδήγησε στη σύλληψη του 50χρονου για τη φωτιά στην Άνοιξη.

Ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε καρέ καρέ τη στιγμή που ένας 50χρονος φέρεται να προκαλεί πυρκαγιά στην Άνοιξη Αττικής, σε σημείο κοντά σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο άνδρας συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα και απορρίμματα τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Ιουλίου, δημιουργώντας κίνδυνο για την ευρύτερη περιοχή.

Η κίνηση που αποκάλυψε τον εμπρησμό

Στα πλάνα που έχουν γίνει γνωστά, ο 50χρονος εμφανίζεται να σταματά κοντά σε σημείο όπου υπήρχαν ξερά χόρτα και σκουπίδια δίπλα σε δασική έκταση. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τις Αρχές, προκαλεί την ανάφλεξη και απομακρύνεται από το σημείο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα και συγκεκριμένα στις 00:33. Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την εξάπλωσή της προς τη δασική περιοχή της Άνοιξης και της Εκάλης, αλλά και τον κίνδυνο για τους κοντινούς οικισμούς.

Ο άνδρας εντοπίστηκε από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι έρευνες της Πυροσβεστικής

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες εξετάζουν όλα τα στοιχεία που προέκυψαν από το βίντεο και την έρευνα στο σημείο.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ακόμη και μια μικρή εστία φωτιάς μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή απειλή, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχει ξηρή βλάστηση και γειτνίαση με δασικές εκτάσεις.

Ο 50χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τη διαδικασία συλλογής στοιχείων για την υπόθεση.

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