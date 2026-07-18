Το Νεπάλ μετά την επανάσταση: Πώς είναι 100 ημέρες με ράπερ πρωθυπουργό;

Η εξέγερση της Gen Z στο Νεπάλ έφερε έναν 35χρονο ράπερ στην πρωθυπουργία, όμως η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με βαθιές κοινωνικές πληγές.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, το Νεπάλ βίωσε μια ιστορική ανατροπή. Η απαγόρευση των social media από την κυβέρνηση ώθησε τους νέους της Gen Z στους δρόμους ενάντια στη διαφθορά.

Οι συγκρούσεις κόστισαν τη ζωή σε 30 διαδηλωτές, το Κοινοβούλιο πυρπολήθηκε, φυλακές παραβιάστηκαν και ο πρωθυπουργός παραιτήθηκε. Μέσα στο χάος, οι νέοι ψήφισαν μέσω της πλατφόρμας Discord την επόμενη υπηρεσιακή πρωθυπουργό, Σουσίλα Κάρκι, με την έγκριση του στρατού.

Από το Spotify στην πρωθυπουργία: Πώς τα έχει πάει μετά από 100 μέρες διακυβέρνησης

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο με την εκλογή του 35χρονου ράπερ Μπαλάντρα Σαχ. γνωστού ως «Μπάλεν», στη θέση του πρωθυπουργού, συγκεντρώνοντας τα δύο τρίτα των ψήφων.

Ο Σαχ, πρώην δήμαρχος του Κατμαντού, εξέφρασε την οργή των νέων που είναι αναγκασμένοι να μεταναστεύσουν: «Η είδηση για τις εξεγέρσεις νομίζουν κάποιοι ότι αφορούσε μόνο το μπλοκάρισμα των social media. Αλλά έγινε για πολύ περισσότερα. Για τη διαφθορά της κυβέρνησης», εξηγεί η Σάρα Βιέλμπα, Ισπανίδα που ζει εκεί.

Μετά από 100 ημέρες διακυβέρνησης, έρευνα του μέσου Kantipur αποκαλύπτει ότι ο Σαχ έχει υλοποιήσει μόλις 38 από τις 100 υποσχέσεις του. Η ανεργία παραμένει στα ύψη, με τα εμβάσματα των μεταναστών να αποτελούν το 33% του ΑΕΠ της χώρας.

«Ήταν φρικτό. Ο πρώην πρωθυπουργός μας έφυγε και άφησε τα πάντα στις φλόγες. Είχαμε μεγάλο φόβο για το τι θα μπορούσε να συμβεί», περιγράφει ο 32χρονος Μπες Μπαχαντούρ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει τώρα να ρίξει το βάρος της στις αγροτικές περιοχές.

Η τραγωδία του Γκανές Νεπάλι

Η πρόσφατη αυτοπυρπόληση του 25χρονου οδηγού Γκανές Νεπάλι, μετά από ένα πρόστιμο 5 ευρώ για παράνομο παρκάρισμα, συγκλόνισε τη χώρα. Το περιστατικό επανέφερε στη μνήμη την αυτοπυρπόληση του Πρεμ Πρασάντ Ατσάρια το 2023, όταν ο ίδιος ο Σαχ κατηγορούσε το κράτος για «απόλυτη αποτυχία».

Όπως σχολίασε η εφημερίδα Kathmandu Post, το γεγονός μετατράπηκε σε έναν δημόσιο απολογισμό «σχετικά με το κόστος του να είσαι φτωχός και να μην έχεις επιλογές στο Κατμαντού, και για το αν όσοι κυβερνούν την πόλη το έχουν ήδη αναγνωρίσει».

This was the last conversation between Ganesh Nepali and KTM Mahanagar नगर प्रहरी । pic.twitter.com/puKYPgyp2a — नेपालको सत्य (@thenepalitruth) July 10, 2026

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