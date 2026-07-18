Ο τράπερ Yung Kapa καταγγέλλει ότι ξυλοκοπήθηκε από «9 άτομα»: Η ανάρτηση του Snik και που φούντωσε τη συζήτηση

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται ο Yung Kapa, μετά από βίντεο που δημοσίευσε στα social media, στο οποίο ισχυρίζεται ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από εννέα άτομα.

Το βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο και αναπαράχθηκε από γνωστές σελίδες της ελληνικής rap/trap σκηνής, όπως η trap__industry, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες σχόλια. Πολλοί χρήστες στάθηκαν στον ισχυρισμό περί «9 ατόμων», σχολιάζοντας με χιούμορ και ειρωνεία, ενώ αρκετοί αμφισβήτησαν όσα υποστηρίζει ο τράπερ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το περιστατικό, ενώ οι πληροφορίες βασίζονται αποκλειστικά στις δημόσιες αναρτήσεις και στους ισχυρισμούς του ίδιου.

Η ανάρτηση του Snik

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο Snik προχώρησε σε ανάρτηση στα social media, η οποία ερμηνεύτηκε από αρκετούς χρήστες ως έμμεσο σχόλιο για τον Yung Kapa. Η ανάρτηση αναπαράχθηκε ευρέως από λογαριασμούς που παρακολουθούν την ελληνική trap σκηνή, δίνοντας νέα διάσταση στη δημόσια αντιπαράθεση των δύο καλλιτεχνών.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο τράπερ είχε συλληφθεί στις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Star.gr, ύστερα από έλεγχο της Ο.Π.Κ.Ε. στον Ωρωπό, όταν εντοπίστηκε στην κατοχή του πιστόλι με φυσίγγια. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι είχε αποκτήσει το όπλο περίπου ενάμιση χρόνο νωρίτερα και ότι το είχε μαζί του για τις ανάγκες γυρισμάτων ενός video clip.

Στην έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του βρέθηκαν επίσης κάλυκες, για τους οποίους ισχυρίστηκε ότι αποτελούσαν αναμνηστικά από σκοπευτικό όμιλο. Όπως ανέφερε ακόμη το site, ο Yung Kapa αφέθηκε ελεύθερος με χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ και με τον περιοριστικό όρο της τακτικής παρουσίας στο αστυνομικό τμήμα.

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