Πετάμε 200 τόνους ρύζι τον χρόνο στους ελληνικούς γάμους - Η λύση που αλλάζει ένα έθιμο αιώνων

Περίπου 54.000 γάμοι τον χρόνο, εκατοντάδες τόνοι ρυζιού και ένα έθιμο αιώνων που αναζητά νέο δρόμo.

Για χιλιάδες ζευγάρια στην Ελλάδα, η στιγμή που βγαίνουν από την εκκλησία συνοδεύεται από μια γνώριμη εικόνα: φίλοι και συγγενείς κρατούν χούφτες ρύζι και το πετούν πάνω στους νεόνυμφους, με την ευχή ο γάμος τους να «ριζώσει», να έχει σταθερότητα, ευτυχία και ευγονία.

Πίσω όμως από αυτή τη γνώριμη εικόνα υπάρχει μια λιγότερο γνωστή πλευρά: μεγάλες ποσότητες ρυζιού, το οποίο θα μπορούσε να καταναλωθεί, καταλήγουν τελικά στα σκουπίδια. Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες παραγωγοί αντιμετωπίζουν τις δικές τους προκλήσεις, καθώς η εγχώρια παραγωγή καλείται να καλύψει μια σημαντική ζήτηση.

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