Το μεγαλύτερο νυχτερινό ταξίδι με τρένο στη Βραζιλία: 13 ώρες, 12 πόλεις και εισιτήριο από μόλις 13 ευρώ

Το τρένο Vitória a Minas διασχίζει 12 πόλεις σε ένα νυχτερινό ταξίδι 13 ωρών, με εισιτήρια από περίπου 13 έως 19 ευρώ και πάνω από 20.000 κρατήσεις.

Το νυχτερινό «Holiday Train» της σιδηροδρομικής γραμμής Vitória a Minas στη Βραζιλία έχει ήδη ξεπεράσει τις 20.000 κρατήσεις για τον Ιούλιο του 2026. Το ειδικό δρομολόγιο, που πραγματοποιείται από τη μεταλλευτική εταιρεία Vale, συνδέει το Μπέλο Οριζόντε, στην πολιτεία Μίνας Ζεράις, με την Καριασίκα, στο Εσπίριτο Σάντο.

Η υπηρεσία λειτουργεί από 1 έως 31 Ιουλίου, με καθημερινές νυχτερινές αναχωρήσεις και συνολική διάρκεια ταξιδιού από 13 έως σχεδόν 14 ώρες, ανάλογα με την κατεύθυνση.

Εισιτήρια από περίπου 13 ευρώ

Τα εισιτήρια της οικονομικής θέσης κοστίζουν 87 βραζιλιάνικα ρεάλ, δηλαδή περίπου 13 ευρώ, ενώ η εκτελεστική θέση κοστίζει 125 ρεάλ, περίπου 19 ευρώ. Οι τιμές είναι ίδιες με εκείνες των ημερήσιων δρομολογίων και δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για το νυχτερινό ταξίδι. Κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών, οι επιβάτες μπορούν να ταξιδεύουν όλη τη νύχτα και να φτάνουν το πρωί στον προορισμό τους, αξιοποιώντας ολόκληρη την ημέρα για εργασία, επισκέψεις ή διακοπές. Η προσθήκη των νυχτερινών δρομολογίων δεν επηρεάζει τη λειτουργία των ημερήσιων τρένων της γραμμής Vitória a Minas.

Το μέτρο αυξάνει τη συνολική χωρητικότητα του δικτύου και αποτελεί μέρος των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Vale κατά την ανανέωση της σύμβασης παραχώρησης της σιδηροδρομικής γραμμής, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Χερσαίων Μεταφορών της Βραζιλίας. Η ειδική υπηρεσία λειτουργεί κάθε χρόνο τους μήνες Ιανουάριο, Ιούλιο και Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τον διευθυντή της γραμμής Vitória a Minas, Ζοάο Φαλκάο, έγιναν λειτουργικές βελτιώσεις με βάση την εμπειρία των εργαζομένων και τις αξιολογήσεις των επιβατών, χωρίς να αλλάξουν οι στάσεις του δρομολογίου.

Άνεση και προσβασιμότητα

Οι συρμοί διαθέτουν:

οικονομική και εκτελεστική θέση,

ανελκυστήρα για επιβίβαση ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο

ειδικούς χώρους για επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα.

Στο κυλικείο του τρένου διατίθενται σνακ και γεύματα, ενώ οι σταθμοί που εξυπηρετούν τα νυχτερινά δρομολόγια έχουν ενισχυμένο φωτισμό και βελτιωμένες υποδομές για την εξυπηρέτηση των επιβατών τις νυχτερινές ώρες. Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα όλο το 24ωρο μέσω διαδικτύου, ενώ μπορούν να αγοραστούν και από τα εκδοτήρια των σταθμών κατά τις ώρες λειτουργίας τους, αλλά διαθέτει επίσης δωρεάν τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης για πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, τις στάσεις και την αγορά εισιτηρίων.

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