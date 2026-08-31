Δίδυμοι Πύργοι: Καρκίνος, ο αργός θάνατος που σκοτώνει τους επιζώντες της επίθεσης

Πέρα από τον ψυχικό αντίκτυπο της 11ης Σεπτεμβρίου, οι επιζώντες της τρομοκρατικής επίθεσης που υπέστησαν οι Δίδυμοι Πύργοι, έχουν να αντιμετωπίσουν μία ακόμα απειλή.

Πέρα από τον ψυχικό αντίκτυπο της τραγωδίας της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, τα χρόνια έδειξαν πως οι επιζώντες της τρομοκρατικής επίθεσης που υπέστησαν οι Δίδυμοι Πύργοι της Νέας Υόρκης, έχουν να αντιμετωπίσουν μία ακόμα πιο απτή απειλή.

Όπως αναφέρει η New York Post, o αριθμός των κρουσμάτων καρκίνου μεταξύ τους έχει εκτοξευθεί κατά 1.680% την τελευταία δεκαετία, μεταξύ αυτών σπάνιες παραλλαγές της νόσου, σύμφωνα με νέα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν καθώς πλησιάζει η ζοφερή 25η επέτειος των επιθέσεων.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr