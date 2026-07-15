Τέλος στα προκατασκευασμένα; Το κινεζικό «σπίτι-κάψουλα» των 70.000 ευρώ

Το πρώτο κινεζικό σπίτι-κάψουλα εγκαταστάθηκε στην Ισπανία. Διαθέτει φωνητικό έλεγχο, έξυπνες λειτουργίες και τιμή που ξεκινά από 70.000 ευρώ.

Μια νέα γενιά μικρών, έξυπνων κατοικιών φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη στέγαση. Τα λεγόμενα σπίτια-κάψουλες, που αναπτύχθηκαν στην Κίνα, έκαναν την εμφάνισή τους στην Ισπανία και ήδη προκαλούν έντονο ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία, γρήγορη εγκατάσταση και σχετικά χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τις συμβατικές κατοικίες.

Το πρώτο τέτοιο σπίτι έχει ήδη τοποθετηθεί στο Σαν Βιθέντε ντο Μαρ, στην επαρχία της Ποντεβέδρα, από την εταιρεία Caslua Import, η οποία διαθέτει την αποκλειστική άδεια εισαγωγής των συγκεκριμένων κατοικιών στην ισπανική αγορά.

Ένα σπίτι που υπακούει στη φωνή του ιδιοκτήτη

Το εντυπωσιακότερο χαρακτηριστικό του είναι η τεχνολογία που ενσωματώνει. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, η κατοικία λειτουργεί με φωνητικές εντολές μέσω ενός ψηφιακού βοηθού, ο οποίος μπορεί να ανοίγει τις κουρτίνες, να ενεργοποιεί τον φωτισμό ή ακόμη και να ανοίγει την αναδιπλούμενη οροφή.

Το μοντέλο διαθέτει επιφάνεια περίπου 40 τετραγωνικών μέτρων και σχεδιάστηκε με αρθρωτή (modular) φιλοσοφία, επιτρέποντας την προσθήκη επιπλέον χώρων ανάλογα με τις ανάγκες του ιδιοκτήτη.

Ένα ακόμη πλεονέκτημά του είναι ο χρόνος παράδοσης, καθώς από την κατασκευή μέχρι την εγκατάσταση απαιτούνται περίπου τρεις μήνες.

Κατασκευή με ανθεκτικά υλικά

Η κατοικία είναι κατασκευασμένη από δομικό αλουμίνιο και χάλυβα, ενώ διαθέτει θερμομόνωση και ηχομόνωση, στοιχεία που την προστατεύουν από την υγρασία και τη διάβρωση.

Οι κατασκευαστές αναφέρουν ότι απαιτεί ελάχιστη συντήρηση, προσφέροντας 25 χρόνια εγγύηση για τα βαμμένα τμήματα αλουμινίου και 50 χρόνια εγγύηση για τον βασικό σκελετό της κατασκευής.

Τιμή από 70.000 ευρώ

Το βασικό μοντέλο κοστίζει από 70.000 ευρώ και περιλαμβάνει:

ένα υπνοδωμάτιο,

πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα,

μπάνιο,

κλιματισμό,

σύστημα έξυπνου οικιακού αυτοματισμού,

προβολέα για ψυχαγωγία.

Για όσους αναζητούν περισσότερες ανέσεις, υπάρχει και αναβαθμισμένη έκδοση με τιμή περίπου 85.000 ευρώ, η οποία διαθέτει επιπλέον αναδιπλούμενη οροφή, τζακούζι και σύστημα αεροθερμικής θέρμανσης.

Μια πιθανή λύση στο στεγαστικό πρόβλημα

Οι ιδρυτές της Caslua Import θεωρούν ότι τα σπίτια-κάψουλες μπορούν να αποτελέσουν μια εναλλακτική λύση απέναντι στη στεγαστική κρίση, προσφέροντας ποιοτική κατοικία σε μικρότερο χρόνο και με χαμηλότερο κόστος από μια συμβατική κατασκευή.

Η αυξανόμενη ζήτηση για μικρότερες, ενεργειακά αποδοτικές και τεχνολογικά εξελιγμένες κατοικίες δείχνει ότι αυτού του είδους οι λύσεις ίσως αποκτήσουν σημαντικό ρόλο στην αγορά τα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα σε χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις διαθέσιμων κατοικιών.

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