Αρκούδα-«Ριφιφιτζής» στην Ιαπωνία: Εισβάλλει σε σπίτια, αδειάζει ψυγεία και έχει αδυναμία στα γλυκά (vid)

Μια τεράστια μαύρη αρκούδα έχει σπείρει τον πανικό στην πόλη Σιζουκουΐσι της Ιαπωνίας, πραγματοποιώντας δεκάδες διαρρήξεις σε σπίτια και καταστήματα αναζητώντας γλυκά.

Ένας ασυνήθιστος και επίμονος εισβολέας έχει σπείρει τον πανικό στους κατοίκους της πόλης Σιζουκουΐσι στην ανατολική Ιαπωνία. Η τεράστια ασιατική μαύρη αρκούδα έχει πραγματοποιήσει δεκάδες διαρρήξεις σε σπίτια και αγροτικές αποθήκες αναζητώντας τροφή.

Ανάμεσα στα θύματά της ήταν και ο 87χρονος Μιτσούο Ματσουμπάρα, ο οποίος βρήκε το ζώο μέσα στην κουζίνα του να έχει πετάξει όλα τα τρόφιμα από το ψυγείο στο πάτωμα. Η αστυνομία της περιοχής έχει δεχτεί δεκάδες παρόμοιες καταγγελίες για λεηλατημένες κουζίνες γεμάτες μουστάρδες, κέτσαπ και μπύρες.

Μάχες σώμα με σώμα για να κρατήσουν την πόρτα κλειστή

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί εισβολές σε 14 διαφορετικά σπίτια και οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για το ίδιο ζώο, το οποίο έχει ύψος περίπου 1,65 μέτρα και έχει μάθει να παραβιάζει ακόμα και συρόμενες πόρτες.

Σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό, ένας κάτοικος αναγκάστηκε να κρατάει με όλη του τη δύναμη τη συρόμενη πόρτα του σπιτιού του για μισό λεπτό, καθώς η αρκούδα στεκόταν στα πίσω της πόδια και πίεζε για να μπει ξανά μέσα, την ώρα που ο ηλικιωμένος πατέρας του κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο.

Για την αντιμετώπιση της απειλής, οι αρχές έχουν στήσει παγίδες και ηλεκτροφόρες περιφράξεις, ενώ οι κάτοικοι επιστρατεύουν μέχρι και αυτοσχέδια απωθητικά με καυτερή ιαπωνική μουστάρδα.

Μία αρκούδα με ιδιαίτερη αγάπη στα γλυκά

Αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση στους ειδικούς είναι η εμμονή του συγκεκριμένου ζώου με τη ζάχαρη και τα γλυκά, κάτι που το οδηγεί να επιστρέφει ξανά και ξανά στα ίδια σημεία.

Η αρκούδα εισέβαλε πρόσφατα σε ένα κατάστημα παραδοσιακών ιαπωνικών γλυκών και άρπαξε ντόνατς από το ψυγείο. Παράλληλα, έχει επισκεφθεί πέντε φορές το ίδιο σπίτι, αφού ανακάλυψε ότι εκεί φυλάσσονταν μπισκότα, ζάχαρη και καρίντο (παραδοσιακό τηγανητό γλύκισμα). Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο για μια αρκούδα να δείχνει τέτοια επιμονή και να επιστρέφει τόσο συχνά στα ίδια ακριβώς σπίτια, αψηφώντας την ανθρώπινη παρουσία.

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