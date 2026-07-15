Το χωριό της Κίνας με τους «ανθρώπους-τυφλοπόντικες»: Ζουν υπόγεια εδώ και 4.000 χρόνια σε θερμοκρασίες -27°C

Στην ιστορική επαρχία Χενάν της Κίνας, τα παραδοσιακά υπόγεια σπίτια «Yaodongs» προσφέρουν εξαιρετική μόνωση ενάντια σε ακραίες θερμοκρασίες εδώ και χιλιετίες.

Με περισσότερους από 94 εκατομμύρια κατοίκους, η επαρχία Χενάν ξεχωρίζει ως μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες της Κίνας, πίσω μόνο από την Καντώνα και τη Σαντόνγκ, οι οποίες βρίσκονται στα παράλια.

Αυτό την καθιστά την πιο πυκνοκατοικημένη ηπειρωτική περιοχή της χώρας. Ωστόσο, η σημασία της δεν έγκειται μόνο στα δημογραφικά της στοιχεία, αλλά και στην ιστορική της αξία, καθώς φιλοξενεί τέσσερις αρχαίες πρωτεύουσες: το Λουογιάνγκ, το Ανγιάνγκ, το Καϊφένγκ και το Τσεντσού.

Σε αυτά τα εδάφη ξεκίνησε ο κινεζικός πολιτισμός πριν από περισσότερα από 4.000 χρόνια, μετατρέποντας τη Χενάν σε πραγματικό επίκεντρο της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας. Επιπλέον, η περιοχή είναι γνωστή για εμβληματικά αξιοθέατα, όπως τα ερείπια της δυναστείας Σανγκ (Γιν) και τον διάσημο ναό Σαολίν, καθώς και για την εφεύρεση του τάι τσι, μιας πολεμικής τέχνης που έχει διαδοθεί σε όλο τον κόσμο.

Γιαοντόνγκ: Τα περίφημα υπόγεια σπίτια

Ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της επαρχίας είναι το χωριό Ντικένγκ και τα γιαοντόνγκ του, δηλαδή τα παραδοσιακά υπόγεια σπίτια που αποτελούν υπόδειγμα εφευρετικότητας και βιωσιμότητας.

Αυτές οι κατασκευές, σκαμμένες απευθείας μέσα στη γη, αντανακλούν μια μοναδική προσαρμογή στο φυσικό περιβάλλον. Διαθέτοντας μια ράμπα για την είσοδο και μια τετράγωνη εσωτερική αυλή που επιτρέπει στο φως να εισέρχεται, αυτά τα σπίτια εκμεταλλεύονται τη γεωγραφία της περιοχής για να προσφέρουν εξαιρετική θερμική άνεση.

Στη Χενάν, κατά τη διάρκεια του παγωμένου χειμώνα, τα τοπία καλύπτονται από χιόνι και η θερμοκρασία μπορεί να πέσει έως και τους -27 βαθμούς Κελσίου, ενώ τα καλοκαίρια είναι αποπνικτικά με μέγιστες θερμοκρασίες 27 βαθμών. Παρόλα αυτά, τα γιαοντόνγκ διατηρούν μια δροσερή θερμοκρασία το καλοκαίρι και μια ζεστή ατμόσφαιρα τον χειμώνα χάρη στη φυσική τους μόνωση.

Αυτές οι κατοικίες αποτελούν εδώ και χιλιετίες τον πυρήνα της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής στην περιοχή, με τον σχεδιασμό τους να παραμένει σχεδόν αναλλοίωτος στο πέρασμα του χρόνου.

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