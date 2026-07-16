Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

Η διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ στην Ελλάδα ανακοίνωσε νέες θέσεις εργασίας για την Αθήνα.

Νέες ευκαιρίες απασχόλησης για διαφορετικά επαγγελματικά προφίλ ανοίγει η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν άμεσα τις αιτήσεις τους για τις συνολικά εννέα διαθέσιμες θέσεις.

Οι ειδικότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από εξειδικευμένους οικονομικούς αναλυτές και διοικητικό προσωπικό μέχρι οδηγούς και υπαλλήλους αποθήκης, δίνοντας τη δυνατότητα σε υποψηφίους με διαφορετικά υπόβαθρα να διεκδικήσουν μια θέση στον διεθνή αυτό οργανισμό.

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