Η θεία είπε «χοντρή» την ανιψιά και την συνέλαβαν: Απίθανο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Άργος Ορεστικό

Η γυναίκα συνελήφθη μετά από μήνυση της ανιψιάς της, καθώς οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποίησε κρίθηκε ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου.

Μια έντονη οικογενειακή αντιπαράθεση στο Άργος Ορεστικό κατέληξε σε σύλληψη, καθώς οι χαρακτηρισμοί που φέρεται να απηύθυνε μία γυναίκα στην ανιψιά της κρίθηκαν ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου περί διακρίσεων. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις, καθώς συνδέεται με το λεγόμενο body shaming.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, όλα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου, όταν θεία και ανιψιά είχαν έντονη λογομαχία. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η πρώτη φέρεται να χρησιμοποίησε υβριστικούς και υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για την εξωτερική εμφάνιση της ανιψιάς της, αποκαλώντας την, μεταξύ άλλων, «χοντρή».

Η μήνυση και η σύλληψη

Η νεαρή γυναίκα μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού και υπέβαλε μήνυση σε βάρος της θείας της, με την υπόθεση να αναλαμβάνει το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς.

Έπειτα από ενημέρωση των δικαστικών αρχών και με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, η γυναίκα συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι κατηγορίες και η συνέχεια της υπόθεσης

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εκφράσεις που χρησιμοποίησε κρίθηκε ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου, καθώς αφορούσαν προσβολή και διακριτική μεταχείριση με βάση τα σωματικά χαρακτηριστικά της παθούσας (body shaming).

Η κατηγορούμενη παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή της.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αίσθηση στην τοπική κοινωνία, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια της λεκτικής προσβολής και τις ποινικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η χρήση υποτιμητικών χαρακτηρισμών για την εξωτερική εμφάνιση.

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