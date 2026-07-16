Καιρός: Έρχεται καυτό διήμερο με 41άρια - Πότε θα κάνει «βουτιά» η θερμοκρασία

Σε κλοιό έντονης ζέστης αναμένεται να βρεθεί αύριο, Παρασκευή (17/07), ολόκληρη η χώρα, με τον υδράργυρο να καταγράφει νέα άνοδο.

Σε τροχιά ισχυρού κύματος ζέστης εισέρχεται από την Παρασκευή (17/7) η χώρα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει και κατά τόπους να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται από την Κυριακή έως και την Τρίτη, ενώ αμέσως μετά προβλέπεται απότομη αλλαγή του καιρού με καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

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