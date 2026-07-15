Missing Alert: Εξαφανίστηκε 22χρονη από την περιοχή των Ελληνορώσων - Έκκληση για πληροφορίες

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της 22χρονης, Αντιγόνης Μωραϊτίνη, η οποία αγνοείται από το απόγευμα της 14ης Ιουλίου 2026 στην περιοχή των Ελληνορώσων, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», η 22χρονη εξαφανίστηκε στις 16:30 της Τρίτης 14 Ιουλίου. Ο οργανισμός ενημερώθηκε για την υπόθεση την Τετάρτη 15 Ιουλίου και προχώρησε άμεσα στην ενεργοποίηση του Missing Alert Hellas, έπειτα από αίτημα της οικογένειάς της, καθώς υπάρχουν σοβαροί λόγοι που εκτιμάται ότι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αντιγόνη Μωραϊτίνη έχει ύψος 1,68 μ., ζυγίζει περίπου 57 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε:

μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι,

μαύρο παντελόνι,

μαύρα και μωβ ορειβατικά μποτάκια.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει άμεσα, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, με την Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017, με το πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την υπόθεση.

Σε περίπτωση εντοπισμού της 22χρονης, θα εκδοθεί νέο δελτίο ενημέρωσης ώστε να αποσυρθεί άμεσα το υλικό δημοσιοποίησης της εξαφάνισης.

Το Missing Alert Hellas αποτελεί μηχανισμό άμεσης ενημέρωσης των πολιτών για εξαφανίσεις ενηλίκων, ενεργοποιώντας ένα ευρύ δίκτυο κρατικών, ιδιωτικών και εθελοντικών φορέων, οι οποίοι διαδίδουν τα στοιχεία του αγνοούμενου μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων, κοινωνικών δικτύων, αποστολής SMS, καθώς και οθονών σε αεροδρόμια και άλλους δημόσιους χώρους.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών του, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξειδίκευση για τη διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης ενηλίκων.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες - 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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