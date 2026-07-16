«Δυστυχώς μου την έκανες»: Το σπαρακτικό αντίο του Τζώνυ Θεοδωρίδη στον Λορέντζο Καριέρε
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Έφυγε από τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε. Το συγκινητικό «αντίο» του Τζώνυ Θεοδωρίδη και η αναδρομή στην πορεία του αγαπημένου καλλιτέχνη.
αρύ είναι το πένθος μετά την είδηση της πρόωρης απώλειας του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη. Τον βαθύ του πόνο για τον χαμό του αγαπημένου του φίλου εξέφρασε δημόσια ο ηθοποιός Τζώνυ Θεοδωρίδης, μέσα από μια ανάρτηση που ραγίζει καρδιές.
Ανεβάζοντας μια φωτογραφία του Λορέντζο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, τον αποχαιρέτησε με τα εξής συγκινητικά λόγια:
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