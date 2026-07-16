Marfin: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης και οι φωτογραφίες που οδήγησαν στην ταυτοποίηση υπόπτων

Νέο βίντεο από το εσωτερικό της Marfin καταγράφει τα πρώτα λεπτά της επίθεσης του 2010, ενώ φωτογραφίες της δικογραφίας και η ανακοίνωση της υπεράσπισης προκαλούν εξελίξεις.

Νέα στοιχεία για τη φονική επίθεση στη Marfin στις 5 Μαΐου 2010 έρχονται στο φως της δημοσιότητας, καθώς δημοσιοποιείται για πρώτη φορά βίντεο από το εσωτερικό του υποκαταστήματος, αλλά και φωτογραφίες της δικογραφίας που, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, συνέβαλαν στην ταυτοποίηση υπόπτων.

Στο βίντεο ντοκουμέντο και τις φωτογραφίες από τον φονικό εμπρησμό της Marfin που έφερε στο φως το Mega καταγράφονται τα πρώτα δραματικά λεπτά της επίθεσης, λίγο μετά τις 14:08. Σε αυτό διακρίνεται υπάλληλος της τράπεζας να κινείται πίσω από το γκισέ και να απομακρύνεται προς άλλο χώρο, ενώ η τζαμαρία του κτιρίου έχει ήδη παραβιαστεί. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η ρίψη βόμβας μολότοφ προκαλεί την ταχεία εξάπλωση πυκνού καπνού, ο οποίος κατακλύζει το ισόγειο του κτιρίου. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα, σε μία από τις πιο τραγικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Οι φωτογραφίες της δικογραφίας και το σακίδιο

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν φωτογραφίες από τη δικογραφία, τις οποίες οι αστυνομικές αρχές θεωρούν κρίσιμες για την εξέλιξη της έρευνας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., βασικό στοιχείο αποτέλεσε η ταυτοποίηση ενός σακιδίου που φέρεται να έφερε ύποπτος κατά την ημέρα της επίθεσης.

Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι το ίδιο σακίδιο εμφανίζεται και σε παλαιότερες φωτογραφίες του ίδιου προσώπου, πριν από τα γεγονότα της Marfin. Κατά την αστυνομική εκτίμηση, καθοριστικό ρόλο έπαιξε ένα ιδιαίτερο κόκκινο διακριτικό επάνω στο σακίδιο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως μοναδικό γνώρισμα, καθώς φέρεται να είχε προστεθεί από τον κάτοχό του.

Η θέση της υπεράσπισης

Ο δικηγόρος της 46χρονης κατηγορούμενης, Κώστας Παπαδάκης, ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την υπεράσπισή της, έπειτα από σχετικό αίτημα συγγενικών και φιλικών της προσώπων. Όπως επισημαίνει, η κατηγορούμενη έχει δηλώσει εξαρχής ότι είναι αθώα, έχει εκφράσει τη βούλησή της να επιστρέψει στην Ελλάδα και έχει συναινέσει στη σχετική διαδικασία ενώπιον των βρετανικών αρχών.

Ο συνήγορος υποστηρίζει ότι η δημοσιοποίηση ονομάτων, φωτογραφιών και άλλων στοιχείων που αφορούν την κατηγορούμενη και το οικογενειακό της περιβάλλον παραβιάζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το τεκμήριο αθωότητας, καθώς, όπως αναφέρει, δεν έχει εκδοθεί εισαγγελική διάταξη που να επιτρέπει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τηςΠαράλληλα, κάνει λόγο για επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης και προαναγγέλλει την άμεση λήψη όλων των προβλεπόμενων νομικών μέτρων κατά όσων αναπαράγουν υλικό που, κατά την άποψή του, προσβάλλει την προσωπικότητα της εντολέως του.

Σεβασμός στα θύματα και στη δικαστική διαδικασία

Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Παπαδάκης υπογραμμίζει ότι η υπερασπιστική γραμμή θα κινηθεί με απόλυτο σεβασμό προς τα θύματα της Marfin και τις οικογένειές τους, αλλά και προς τη δικαστική διαδικασία.

Τονίζει ακόμη ότι στόχος είναι η προστασία των δικαιωμάτων της κατηγορούμενης, η διασφάλιση του τεκμηρίου αθωότητας και η αποκατάσταση της αλήθειας μέσα από τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ καλεί μέσα ενημέρωσης και χρήστες των κοινωνικών δικτύων να αποφεύγουν τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων και ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

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