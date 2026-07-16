Παλαιό Φάληρο: Τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο, τραυματίστηκε κοριτσάκι που επέβαινε με τους γονείς του

Σύγκρουση συρμού του τραμ με τρίκυκλο σημειώθηκε στο Παλαιό Φάληρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 9χρονο κοριτσάκι που επέβαινε στο όχημα με την οικογένειά του.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Παλαιό Φάληρο, σύμφωνα με το skai.gr, όταν συρμός του τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα μικρό κορίτσι.

Το παιδί επέβαινε στο τρίκυκλο μαζί με τους γονείς του, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες σημειώθηκε η σύγκρουση με τον συρμό του τραμ.

Στο σημείο οι αρμόδιες αρχές

Μετά το ατύχημα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού και την παροχή βοήθειας στους επιβαίνοντες. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση.

Λόγω του τροχαίου, έχουν προκληθεί κυκλοφοριακές δυσκολίες στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Αιόλου, στο Παλαιό Φάληρο. Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η κίνηση διεξάγεται με προβλήματα εξαιτίας του ατυχήματος.

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