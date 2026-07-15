Ο πόλεμος Αργεντινής-Αγγλίας για τα Νησιά Φώκλαντ: Τι συνέβη τότε και τους «τυραννάει» ακόμα (vid)

Η εδαφική διαμάχη για τα Νησιά Φώκλαντ παραμένει «ζωντανή» ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία, επηρεάζοντας την πολιτική του Χαβιέρ Μιλέι, αλλά και τον επερχόμενο ημιτελικό του Μουντιάλ.

Το αρχιπέλαγος των Μαλβίνων, το οποίο βρίσκεται στον Νότιο Ατλαντικό, 600 χλμ. από τις ακτές της Αργεντινής και περισσότερα από 12.000 χλμ. από τις βρετανικές ακτές, αποτελεί αντικείμενο σφοδρής διαμάχης για την κυριαρχία του μεταξύ των δύο χωρών από το 1833, όταν οι βρετανικές αρχές πήραν τον έλεγχό του.

Το 1982, εν μέσω οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η στρατιωτική δικτατορία του Λεοπόλδο Γκαλτιέρι στην Αργεντινή εξαπέλυσε στρατιωτική επιχείρηση για την ανάκτηση των νησιών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, υπό τη διακυβέρνηση της Μάργκαρετ Θάτσερ, απάντησε στέλνοντας ναυτική δύναμη με την υποστήριξη χωρών του ΝΑΤΟ. Ο σύντομος πόλεμος των 74 ημερών έληξε με την ήττα της Αργεντινής και άφησε πίσω του 649 Αργεντινούς στρατιωτικούς, 255 Βρετανούς στρατιωτικούς και τρεις πολίτες νεκρούς.

Η στρατηγική σημασία των Φώκλαντ

Η γεωγραφική θέση των Νησιών Φώκλαντ (Νησιά Μαλβίνες αλλιώς) στον νότιο Ατλαντικό καθόρισε την ιστορική τους πορεία. Πριν ανοίξει η Διώρυγα του Παναμά το 1914, τα νησιά αποτελούσαν τον πιο κρίσιμο σταθμό ανεφοδιασμού και προστασίας για τα πλοία που επιχειρούσαν να περάσουν από το επικίνδυνο Ακρωτήριο Χορν.

Η στρατιωτική τους αξία αποδείχθηκε στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ο βρετανικός στόλος κατέστρεψε τη γερμανική μοίρα το 1914, εξασφαλίζοντας τον έλεγχο των θαλάσσιων περασμάτων. Σήμερα, η γεωπολιτική τους σημασία παραμένει ισχυρή, με τη Βρετανία να διατηρεί μεγάλη στρατιωτική βάση και το 99,8% των κατοίκων να στηρίζει το βρετανικό καθεστώς, την ώρα που η Αργεντινή συνεχίζει να διεκδικεί τα νησιά μέσω του Συντάγματός της.

Η πλούσια οικονομία των Νησιών

Στο παρελθόν, η οικονομική δραστηριότητα των νησιών βασιζόταν στη διάσωση και εμπορική εκμετάλλευση των συχνών ναυαγίων, καθώς και στην εκτροφή προβάτων για την εξαγωγή μαλλιού. Αυτή η περιορισμένη οικονομία μεταμορφώθηκε ριζικά μετά τον πόλεμο του 1982, χάρη στις μεγάλες βρετανικές επενδύσεις σε υποδομές και τη θέσπιση ζώνης αλιείας 200 ναυτικών μιλίων το 1986.

Σήμερα, τα έσοδα από τις άδειες αλιείας, με επίκεντρο τις εξαγωγές καλαμαριών στην Ευρώπη και την Ασία, εξασφαλίζουν στους κατοίκους ένα από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα στη Νότια Αμερική. Το οικονομικό ενδιαφέρον για το αρχιπέλαγος παραμένει έντονο και λόγω των ερευνών για κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα οποία, αν και δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί εμπορικά, αυξάνουν τις μελλοντικές αναπτυξιακές προσδοκίες.

Η σημερινή κατάσταση και το «μοντέλο του Χονγκ Κονγκ»

Περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες μετά, το ζήτημα παραμένει άλυτο. Το Ηνωμένο Βασίλειο ασκεί τον έλεγχο και η Αργεντινή συνεχίζει να διεκδικεί την κυριαρχία. Το θέμα εξετάζεται σταθερά από την Επιτροπή Αποαποικιοποίησης των Ηνωμένων Εθνών, η οποία προτρέπει το Λονδίνο και το Μπουένος Άιρες να βρουν μια ειρηνική λύση, όμως η Ντάουνινγκ Στριτ αρνείται να διαπραγματευτεί.

Ο νυν πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, έχει προτείνει ως σημείο αναφοράς το μοντέλο που ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κίνα για την επιστροφή του Χονγκ Κονγκ: «Πέρασε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και εκπληρώθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι. Και αυτόματα, η Αγγλία επέστρεψε το Χονγκ Κονγκ στην Κίνα. Εδώ πρέπει να γίνει το ίδιο, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τη βούληση των ανθρώπων που ζουν στα νησιά. Συνίσταται στην επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας που θα συνεπάγεται την επιστροφή των νησιών στη χώρα».

"A la soberanía no se renuncia"



Javier Milei ratificó que "las Islas Malvinas son argentinas" y propuso "realizar un acuerdo con Inglaterra como el que hizo China con Hong Kong" para recuperarlas, aunque aclaró: "No se puede desconocer la posición de quienes viven ahí". pic.twitter.com/QbIDQVjm1w September 13, 2023

Και τώρα οι δυο τους...

Αυτή η εθνική πληγή επηρεάζει διαχρονικά και τις αθλητικές αναμετρήσεις των δύο κρατών. Στις 22 Ιουνίου 1986, ο Ντιέγκο Μαραντόνα σημείωσε τα δύο πιο διάσημα γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ (το «Χέρι του Θεού» και το «Γκολ του Αιώνα»), προσφέροντας μια νίκη που στην Αργεντινή ερμηνεύτηκε ως συμβολική εκδίκηση για τον πόλεμο.

Ενόψει του επικείμενου ημιτελικού στο στάδιο Mercedes-Benz στην Ατλάντα, ο ομοσπονδιακός προπονητής της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, προσπάθησε να ρίξει τους τόνους: «Είναι μόνο ένας αγώνας ποδοσφαίρου, ας μην ψάχνουμε κάτι άλλο». Παρά τις δηλώσεις του όμως, το κλίμα παραμένει φορτισμένο.

Μετά τη νίκη τους με 3-1 επί της Ελβετίας, οι παίκτες της «Αλμπισελέστε» πανηγύρισαν στα αποδυτήρια τραγουδώντας συνθήματα αφιερωμένα στα νησιά: «Για τις Μαλβίνες, για τον Ντιέγκο, για την τελευταία του Λέο».

"For the Malvinas,

For Diego,

For Leo’s last one,



Argentina, I want to see you become back-to-back champions.



I’m a supporter of the national team,

I cheer them on with all my heart.



We won the third one with Lionel,

Now we want to be champions again." pic.twitter.com/OoV644M1zi — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 12, 2026

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