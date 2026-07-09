Καρύδη: Αποκάλυψε πόσα πληρώθηκε στον πρώτο της ρόλο και σοκαριστήκαμε όταν τα υπολογίσαμε σε ευρώ

Επιμέλεια:  Newsroom
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Η Σμαράγδα Καρύδη, θυμήθηκε τα χρόνια που «ερωτεύτηκε» τον καλλιτεχνικό χώρο ενώ αποκάλυψε το ποσό από τον πρώτο της ρόλο ως ηθοποιός - κομπάρσος.

«Βουτιά» στα πρώτα χρόνια της καριέρας της έκανε η Σμαράγδα Καρύδη, η οποία θυμήθηκε με νοσταλγία τον πρώτο της ρόλο ως ηθοποιός.

Μιλώντας, στο vidcast του ΣΚΑΪ «Ποιος είσαι τελικά;», αποκάλυψε αρχικά το πώς μπήκε στον καλλιτεχνικό χώρο, παίρνοντας το μικρόβιο από τους γονείς της.

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