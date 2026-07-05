Ο Ρόκκος απάντησε στον Άδωνι: «Είπατε ότι με συμπαθείτε πολύ, μακάρι να μπορούσα να πω κι εγώ το ίδιο» (vid)

«Σε εμένα αυτά δεν περνάνε», απάντησε ο Στέλιος Ρόκκος στον Άδωνι Γεωργιάδη, μετά την κριτική του υπουργού για τις εικόνες χωρίς κράνος στο νέο του βιντεοκλίπ.

Το βίντεο από το νέο τραγούδι του Στέλιου Ρόκκου, «Πιο Πολύ», άνοιξε μια δημόσια αντιπαράθεση με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την εικόνα του τραγουδιστή να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς κράνος, τονίζοντας ότι τέτοιες σκηνές μεταφέρουν λανθασμένα πρότυπα, ιδιαίτερα στους νέους.

Η απάντηση του Ρόκκου δεν άργησε να έρθει. Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram, ο τραγουδιστής εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος, εξηγώντας ότι το συγκεκριμένο πλάνο γυρίστηκε σε ελεγχόμενο περιβάλλον στη Λήμνο, με τη μοτοσικλέτα να κινείται για πολύ μικρή απόσταση, όπως απαιτούσε το σενάριο.

«Σε εμένα αυτά, κύριε υπουργέ, δεν περνάνε»

«Πριν από λίγο μου δείξανε τον υπουργό που χαρακτήρισε απαράδεκτη την εικόνα μου μαζί με τη γυναίκα μου γιατί σε αυτό το μουσικό βίντεο, που ήταν απόλυτα ελεγχόμενο εδώ στη Λήμνο.

Σε εμένα αυτά, να ξέρετε κύριε υπουργέ, δεν περνάνε. Δεν έχετε ασχοληθεί μαζί μου, είναι σίγουρο αυτό, γιατί δεν θα τα λέγατε αυτά τα πράγματα.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχω κάνει περίπου 145.000 χιλιόμετρα, έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη και, αν είχατε ασχοληθεί λίγο παραπάνω, πριν από μία εβδομάδα είχα δώσει μια συνέντευξη που έλεγα ότι πρώτα πρέπει να αγοράζουμε τον εξοπλισμό και μετά τη μηχανή.

Προέχει η ασφάλειά μας και μετά να πουλάμε μούρη χωρίς κράνος. Εγώ δεν το κάνω αυτό. Γι' αυτό όχι σε μένα αυτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπερδεύεστε. Με μπερδεύετε για κάποιον άλλον.

Δεν θα πάρει ο πρωταγωνιστής σε μια ταινία την άδειά σας για να γυρίσει μια σκηνή με τη μηχανή χωρίς κράνος.

Είπατε ότι με συμπαθείτε πολύ ως καλλιτέχνη. Μακάρι να μπορούσα να πω κι εγώ το ίδιο».

Η αντίδραση του Ρόκκου ήρθε λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος υποστήριξε ότι, ακόμη κι αν πρόκειται για καλλιτεχνικό έργο, οι δημόσιες εικόνες χωρίς κράνος μπορούν να λειτουργήσουν ως αρνητικό παράδειγμα, ειδικά για τους νεότερους οδηγούς.

Ο υπουργός Υγείας έγραψε χαρακτηριστικά:

«Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ειδικά στους νέους ένας έντονος μιμητισμός και όσοι νομίζουν ότι είναι μαγκιά ή κάποιου είδους στυλ το να μην βάζουν κράνος, ας πάνε μία βόλτα από το ΚΑΤ να δούνε τι συμβαίνει ακριβώς… Πρέπει να σταματήσουμε να αναπαράγουμε τέτοιες εικόνες και να ενωθούμε σε μια εκστρατεία για να βάζουν οι άνθρωποι κράνος και όχι το αντίθετο. Χάνουμε κάθε μέρα ζωές από αυτήν την κακιά μας συνήθεια. Καλώ τον κ. Ρόκκο με σεβασμό να βοηθήσει και αυτός σε αυτή την κατεύθυνση και όχι στην αντίθετή της.»

Η δημόσια αντιπαράθεση άνοιξε συζήτηση γύρω από τα όρια της καλλιτεχνικής ελευθερίας και το κατά πόσο οι εικόνες που προβάλλονται σε μουσικά βιντεοκλίπ μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του κοινού, με τον Στέλιο Ρόκκο να επιμένει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και ότι το επίμαχο πλάνο δεν μπορεί να συγκριθεί με πραγματική οδήγηση στον δρόμο.

Το επίμαχο βίντεο:

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