Γιώργος Μαζωνάκης: «Ένιωσα τρόμο και προδοσία - Η αδερφή μου περίμενε να ακολουθήσει το περιπολικό»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης περιέγραψε στο Τετ-α-Τετ την ημέρα του εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο χωρίς να κρύψει πως «ένιωσα τρόμο και προδοσία». Τι είπε για την αδερφή του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε για πρώτη φορά για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο σε έκτακτη εκπομπή του Τετ-α-Τετ με τον Τάσο Τρύφωνος που προβλήθηκε χθες Κυριακή (12/7) από τον Alpha Κύπρου.

Μεταξύ άλλων ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέφερε πως ένιωσε τρόμο και προδοσία για αυτό που συνέβη, ενώ δεν έκρυψε πως εκείνες τις ημέρες ένιωθε περίεργα, αλλά αντιμετώπισε το όλο συμβάν με «πάρα πολύ μεγάλη ησυχία».

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