«Ζητείται σερβιτόρος στην Νάξο»: Viral η αγγελία που ζητά προσόντα... CEO πολυεθνικής (vid)

Η περιγραφή θέσης που χρειάστηκε σχεδόν τρία λεπτά για να διαβαστεί στην τηλεόραση.

Δυσκόλεψε και το σερβιτοριλίκι... Κάποτε αρκούσε να κόβει λίγο το μυαλό σου, να είσαι ευγενικός και υπομονετικός με τους πελάτες και να διαθέτεις στοιχειωδώς καλή σχέση με την ισορροπία σώματος και δίσκου.

Μετά τα όσα είδαμε το πρωί της Τετάρτης στους δέκτες μας, αναθεωρήσαμε όσο δεν πάει και θεωρούμε ότι η δουλειά του σερβιτόρου απαιτεί skills που συναντώνται μονάχα σε CEO εταιρειών της Silicon Valley...

Η αγγελία που ζητά... CEO για να σερβίρει καφέδες

Ο λόγος για μια πραγματική αγγελία προσφοράς εργασίας, την οποία παρουσίασε στον αέρα ο Γιάννης Ντσούνος και στην οποία αναφέρονται όλα εκείνα τα προσόντα που οφείλει να έχει ο... τυχερός σερβιτόρος που θα κλείσει τη θέση.

Ανάμεσα στις απαιτήσεις υπήρχαν αναφορές σε στρατηγική σκέψη, υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, ικανότητα διαχείρισης κρίσεων, αποτελεσματική επικοινωνία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα, πελατοκεντρική προσέγγιση και μυριάδες ακόμη δεξιότητες.

Προφανώς ο συντάκτης της αγγελίας ζήτησε τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να συντάξει μια όσο το δυνατόν πιο «επαγγελματική» περιγραφή της θέσης. Το αποτέλεσμα, όμως, ήταν ένα αδιανόητο... μακρινάρι, γεμάτο εταιρική ορολογία και δεξιότητες που δύσκολα θα περίμενε κανείς να συναντήσει σε μια αγγελία για θέση σερβιτόρου.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή «Αταίριαστοι», και είναι αξιοσημείωτο ότι ο παρουσιαστής διάβασε την αγγελία επί σχεδόν τρία λεπτά, σχεδόν χωρίς να πάρει ανάσα!

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

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