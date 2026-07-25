Το άγαλμα-κολοσσός της Κίνας που δεσπόζει πάνω από βουνό: Βούδας 128 μέτρων που αγγίζει τα σύννεφα

Ένας κολοσσός από χαλκό και χρυσό στην καρδιά της Κίνας, το γιγαντιαίο άγαλμα 128 μέτρων στην Κίνα καιη σύνδεσή του με την καταστροφή στο Μπαμιγιάν.

Το άγαλμα Spring Temple Buddha (Βούδας του Ναού της Άνοιξης), γνωστό και ως Βούδας Τζονγκγιουάν, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα γλυπτά που κατασκεύασε ποτέ η ανθρωπότητα. Βρίσκεται στην επαρχία Χενάν της Κίνας, αναπαριστά τον Βούδα Βαϊροτσάνα και το ύψος του φτάνει τα 128 μέτρα. Αν υπολογιστεί και η βάση του, το συνολικό ύψος του συμπλέγματος αγγίζει τα 208 μέτρα.

Το μνημείο έχασε τον τίτλο του ψηλότερου αγάλματος στον κόσμο το 2018, όταν εγκαινιάστηκε στην Ινδία το «Άγαλμα της Ενότητας» με ύψος 182 μέτρα, σύμφωνα με το Ρεκόρ Γκίνες. Παρόλα αυτά, ο κινεζικός Βούδας παραμένει ανάμεσα στα υψηλότερα μνημεία του πλανήτη, εντυπωσιάζοντας με τη μεταλλική μηχανική του, τη μνημειώδη βάση, τον θρησκευτικό συμβολισμό και το ιστορικό υπόβαθρο που τον συνδέει με την καταστροφή των Βουδών του Μπαμιγιάν στο Αφγανιστάν.

Η τοποθεσία και η σημασία της ονομασίας

Το μνημείο βρίσκεται τουριστικά στην περιοχή Φοντουσάν, στην επαρχία Λουσάν της κεντρικής Κίνας. Η μορφή αναπαριστά τον Βαϊροτσάνα, μια κεντρική προσωπικότητα στον ανατολικοασιατικό Βουδισμό, η οποία συνδέεται με το φως, τη σοφία και τη σύμπαντική διάσταση της φωτισμένης νόησης. Η αγγλική ονομασία «Spring Temple Buddha» δεν αναφέρεται στην εποχή της άνοιξης, αλλά σε μια γειτονική θερμή πηγή (spring), η οποία συνδέεται με το τοπικό συγκρότημα. Κοντά βρίσκεται επίσης ο Ναός Φοκουάν, συγκροτώντας έναν ευρύτερο χώρο προσκυνήματος, τουρισμού και πολιτιστικής ανάδειξης.

Το ύψος των 128 μέτρων αφορά την κύρια μορφή, τοποθετημένη πάνω στον θρόνο του λωτού. Η διαφορά στις μετρήσεις προκύπτει επειδή το άγαλμα εδράζεται σε δύο μεγάλες κτιριακές δομές, γνωστές ως «Έδρα του Διαμαντιού» και «Έδρα Σουμερού», οι οποίες ανυψώνουν το συνολικό οικοδόμημα στα 208 μέτρα. Για την κατασκευή του απαιτήθηκε μια βιομηχανική λύση υψηλής τεχνολογίας. Χρησιμοποιήθηκαν περίπου 108 κιλά χρυσού, 3.300 τόνοι κραμάτων χαλκού και 15.000 τόνοι χάλυβα. Ο εσωτερικός ατσάλινος σκελετός υποστηρίζει την εξωτερική μεταλλική επιφάνεια, συνδυάζοντας τη σύγχρονη μηχανική με την παραδοσιακή θρησκευτική εικονογραφία.

Παράλληλα, ο λόφος πάνω στον οποίο στήθηκε το άγαλμα αναμορφώθηκε αρχιτεκτονικά ώστε να λειτουργεί ως συμβολική επέκταση του μνημείου. Η πρόσβαση περιλαμβάνει δύο μεγάλες κλίμακες των 365 σκαλοπατιών η κάθε μία, ενώ μαζί με τις εσωτερικές σκάλες ο επισκέπτης μπορεί να ανέβει πάνω από χίλια σκαλοπάτια. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους επισκέπτες να πλησιάσουν και να αγγίξουν τα πόδια του Βούδα.

Η «απάντηση» στην καταστροφή του Μπαμιγιάν

Η ιστορική σημασία του έργου ενισχύθηκε μετά τον Μάρτιο του 2001, όταν οι Ταλιμπάν κατέστρεψαν τους δύο μνημειώδεις Βούδες του Μπαμιγιάν στο Αφγανιστάν. Η ανακοίνωση της κατασκευής του κινεζικού μνημείου ακολούθησε αυτό το γεγονός, με αποτέλεσμα το άγαλμα στη Χενάν να ερμηνευτεί και ως μια συμβολική απάντηση στην απώλεια της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται στα 55 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα 18 εκατομμύρια διατέθηκαν αποκλειστικά για το άγαλμα. Η επένδυση συνδύασε τη θρησκευτική ευλάβεια με την περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη, μετατρέποντας την περιοχή σε πόλο έλξης επισκεπτών.