Μετά τον λαγοκέφαλο το γουρουνόψαρο: Πώς θα το αναγνωρίσετε - Τι να κάνετε αν σας δαγκώσει

Πρόκειται για ένα θερμόφιλο ψάρι που προτιμά κυρίως βραχώδεις περιοχές, υφάλους, λιβάδια Ποσειδωνίας και σημεία με αρκετή θαλάσσια ζωή.

Μετά τον λαγοκέφαλο, ένα ακόμη θαλάσσιο είδος βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των λουόμενων στη Μεσόγειο, μετά από περιστατικά τραυματισμών τουριστών στις ακτές της Ιταλίας. Τα τελευταία 24ωρα καταγράφηκαν δύο περιστατικά δαγκωμάτων κολυμβητών στην περιοχή του Σαλέρνο, με τις αρχές να εξετάζουν ως πιθανό υπαίτιο το γουρουνόψαρο ή βαλιστή.

Συγκεκριμένα, ένας 76χρονος τουρίστας τραυματίστηκε στο πόδι ενώ κολυμπούσε στην παραλία Saline di Palinuro, στην περιοχή του Σαλέρνο. Το δάγκωμα προκάλεσε βαθιά πληγή και έντονη αιμορραγία, ωστόσο ο άνδρας κατάφερε να βγει μόνος του στην ακτή, όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από τους ναυαγοσώστες μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

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