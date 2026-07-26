Της έριξε «άκυρο» στο ραντεβού μόλις έμαθε ότι είναι influencer: Η αντίδρασή της τον δικαίωσε (vid)

Πολλοί θεώρησαν ότι η δημοσιοποίηση της ιδιωτικής συνομιλίας επιβεβαίωσε τους φόβους του.

Ένα απλό μήνυμα λίγες ώρες πριν από ένα προγραμματισμένο ραντεβού ήταν αρκετό για να γίνει viral στα social media. Μια γνωστή fitness influencer αποκάλυψε ότι ο άνδρας με τον οποίο επρόκειτο να συναντηθεί ακύρωσε την έξοδό τους, επειδή δεν ένιωθε άνετα με τον τρόπο ζωής που συνοδεύει την παρουσία ενός influencer.

Η ιστορία δημοσιεύτηκε αρχικά στο TikTok από την ίδια, όμως το βίντεο διαγράφηκε λίγο αργότερα.

Είχε ήδη αναδημοσιευτεί στο X, όπου συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Women gets upset that a man sent her a nice text before a first date saying he checked out her IG and would prefer not to be involved with a content creator because he didn't want to be on social media.



So of course she proves him right and post his text on social media. pic.twitter.com/SAb7Erxzll July 23, 2026

«Δεν είναι κάτι στο οποίο μπορώ να δεσμευτώ»

Στο μήνυμα που έστειλε πριν ακυρώσει το ραντεβού, ο άνδρας ξεκαθάριζε ότι αναγνωρίζει την προσπάθεια που απαιτείται για να χτίσει κάποιος μια τόσο ισχυρή παρουσία στα social media.

Ωστόσο, εξηγούσε πως θεωρεί ότι εκείνη αξίζει έναν άνθρωπο που να μοιράζεται το ίδιο πάθος για τη δημιουργία περιεχομένου και τη δημόσια έκθεση. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι αυτός ο τρόπος ζωής δεν του ταιριάζει και προτίμησε να είναι ειλικρινής από την αρχή, αντί να δημιουργήσει προσδοκίες.

Η influencer αποκάλυψε ακόμη ότι ο άνδρας δεν επιθυμούσε να εμφανιστεί στα βίντεο ή τις αναρτήσεις της. Εκείνη απάντησε πως ποτέ δεν είχε σκοπό να τον δημοσιεύσει, όμως αυτή η απάντηση δεν έπεισε μεγάλο μέρος των χρηστών.

Το διαδίκτυο πήρε το μέρος του

Η υπόθεση πήρε απρόσμενη τροπή όταν χιλιάδες χρήστες σχολίασαν ότι ο άνδρας είχε κάθε δικαίωμα να αποχωρήσει.

Αρκετοί υποστήριξαν πως, δημοσιεύοντας την προσωπική τους συνομιλία στο TikTok, η influencer ουσιαστικά επιβεβαίωσε τους φόβους που είχε εκφράσει ο ίδιος για την έκθεση της προσωπικής ζωής στα social media.

Άλλοι, πάντως, διαφώνησαν, σημειώνοντας ότι μια σχέση με influencer δεν σημαίνει απαραίτητα πως ο σύντροφος θα εμφανίζεται στα βίντεο ή θα χάνει την ιδιωτικότητά του, αρκεί να υπάρχουν σαφή όρια και αμοιβαίος σεβασμός.

Μέχρι στιγμής, η δημιουργός περιεχομένου δεν έχει εξηγήσει γιατί αποφάσισε να διαγράψει το αρχικό βίντεο, ενώ η αυθεντικότητα των μηνυμάτων που παρουσιάστηκαν δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Ωστόσο, η ιστορία άνοιξε ξανά τη συζήτηση γύρω από το πόσο εύκολο είναι να συνυπάρξει η ιδιωτική ζωή με την καθημερινή έκθεση στα social media.

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