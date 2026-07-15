Πολιτιστικός Σύλλογος στο Ρέθυμνο καταργεί πλήρως το αλκοόλ στις εκδηλώσεις-πανηγύρια του, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στα τροχαία ατυχήματα στην Κρήτη.

Τα τροχαία δυστυχήματα που συνδέονται με το τιμόνι και το ποτό αποτελούν μια από τις βαθύτερες πληγές της Κρήτης διαχρονικά, με τη χαρά των παραδοσιακών γλεντιών να μετατρέπεται πολύ συχνά σε βαρύ θρήνο.

Απέναντι σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρούστικων Ρεθύμνου αποφάσισε να χαράξει έναν εντελώς διαφορετικό και θαρραλέο δρόμο. Σύμφωνα με το ekriti, από πέρυσι, στις εκδηλώσεις που διοργανώνει το χωριό δεν καταναλώνεται σταγόνα αλκοόλ, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα.

Πανηγύρια το απόγευμα με μπύρες χωρίς αλκοόλ: Η μαντινάδα του συλλόγου

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του συλλόγου, Αλέξανδρος Αγγελάκης: «Η ιδέα ξεκίνησε δοκιμαστικά και πέτυχε απόλυτα. Μιμητές δεν ξέρω αν βρήκε, αλλά σ' εμάς λειτούργησε. Αντί για κρασί και τσικουδιά, οι παρευρισκόμενοι τσουγκρίζουν με μπύρες χωρίς αλκοόλ, αναψυκτικά και νερό, αποδεικνύοντας ότι το κέφι πηγάζει από την καλή παρέα και όχι από το ποτήρι».

Παράλληλα, οι εκδηλώσεις ξεκινούν νωρίς το απόγευμα ώστε να έχουν καθαρά οικογενειακό χαρακτήρα και να μπορούν να συμμετέχουν μικρά παιδιά χωρίς να ξενυχτούν.

Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώθηκε μοναδικά και σε μια μαντινάδα του συλλόγου: «Οφέτος εις τα Ρούστικα γλεντούμε μ' άλλο τρόπο, να μη δακρύζουν άδικα τα μάθια των αθρώπω».

Η σκληρή πραγματικότητα για τα τροχαία στη Κρήτη

Τα στοιχεία για τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη, τα οποία παρουσίασε στη Βουλή ο τέως αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Σκουλάς, αποτυπώνουν με τον πιο δραματικό τρόπο το βαρύ τίμημα που πληρώνει το νησί στην άσφαλτο.

Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι νεκροί από τροχαία έφτασαν τους 19, παρουσιάζοντας ανησυχητική άνοδο σε σχέση με τους 14 θανάτους που είχαν καταγραφεί το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Αυτή η αιματοχυσία συνδέεται άμεσα με την εκρηκτική αύξηση των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στο νησί, τα οποία σχεδόν πενταπλασιάστηκαν μέσα σε λίγες δεκαετίες, αγγίζοντας σήμερα τις 538.000 έναντι μόλις 120.000 το 1993.

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