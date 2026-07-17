Ρωγμές σε κτίρια στην Κυψέλη: Το ενδεχόμενο για «νέα Πετράλωνα» και οι παράμετροι που δημιουργούν προβλήματα

Ο Καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών και Πολιτικός Μηχανικός Παναγιώτης Καρύδης μιλά για το ζήτημα των ρηγματώσεων από τις εργασίες του μετρό στην Κυψέλη.

Δύσκολες είναι οι τελευταίες μέρες για τους κατοίκους της Κυψέλη, μετά το ζήτημα των ρηγματώσεων που έχουν υποστεί δεκάδες σπίτια εξαιτίας των εργασιών μετρό, για τη Γραμμή 4.

Υπενθυμίζεται ότι, οι κάτοικοι των πληγέντων διαμερισμάτων δεν αναφέρουν μόνο ρωγμές, αλλά και φαινόμενα όπου πόρτες και παράθυρα έχουν σφηνώσει. Όπως εξηγεί ο σεισμολόγος, εφόσον επιβεβαιώνονται τέτοιου είδους αστοχίες, αυτό υποδηλώνει ότι τα κτίρια έχουν υποστεί παραμόρφωση (αλλαγή σχήματος). Το φαινόμενο αυτό πιθανότατα οφείλεται σε αλλοιώσεις της στάθμης του εδάφους θεμελίωσης, όπως μπορεί να είναι μια ενδεχόμενη καθίζηση ή άνοδος.

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