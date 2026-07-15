Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμη 18.

Τρεις εγκληματικές οργανώσεις που διέπρατταν συστηματικά απάτες και κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, εξαρθρώθηκαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Στο πλαίσιο ευρείας και συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης σε περιοχές της Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών των Ο.Π.Κ.Ε. Αγρινίου, Αττικής και Δυτικής Αττικής, υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου, συνελήφθησαν τέσσερα βασικά μέλη των οργανώσεων.

Σε βάρος συνολικά 18 ημεδαπών και οκτώ ακόμη άγνωστων συνεργών τους σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη, απάτη με υπολογιστή, διακεκριμένες κλοπές και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πώς δρούσαν οι οργανώσεις

Από την πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως και σήμερα οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει τρεις διακριτές αλλά συγγενικές μεταξύ τους εγκληματικές οργανώσεις, με πεδίο δράσης το Αγρίνιο, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν ως τηλεφωνικά κέντρα τις οικίες τους σε περιοχές της Αττικής και της Αργολίδας και στοχοποιούσαν κυρίως ηλικιωμένους. Προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, επικοινωνούσαν μαζί τους μέσω επιχειρησιακών τηλεφωνικών συνδέσεων («ghost persons»).

Με το πρόσχημα επικείμενου κινδύνου έκρηξης λόγω δήθεν διαρροής ρεύματος, τρομοκρατούσαν τα θύματά τους και τα έπειθαν να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή. Για να γίνουν ακόμη πιο πειστικοί, χρησιμοποιούσαν ψευδώνυμα και πραγματοποιούσαν βιντεοκλήσεις μέσω εφαρμογών επικοινωνίας, εμφανίζοντας ως λογότυπο το σήμα του ΔΕΔΔΗΕ.

Στη συνέχεια οι λεγόμενοι «εισπράκτορες» της οργάνωσης μετέβαιναν άμεσα στις οικίες των θυμάτων και ακολουθούσαν δύο διαφορετικές μεθόδους δράσης.

Η πρώτη ήταν η «ανέπαφη αφαίρεση», κατά την οποία έπειθαν τα θύματα να τοποθετήσουν χρήματα και κοσμήματα σε λεκάνες ή να τα τυλίξουν με αλουμινόχαρτο και να τα αφήσουν σε εξωτερικά σημεία της κατοικίας, από όπου οι δράστες τα αφαιρούσαν χωρίς να έρθουν σε επαφή μαζί τους.

Η δεύτερη ήταν η «μέθοδος απασχόλησης». Όταν το θύμα δεν μπορούσε να εξέλθει από το σπίτι, οι κατηγορούμενοι εισέρχονταν στην οικία, ενώ ο «τηλεφωνητής» κρατούσε απασχολημένο τον ηλικιωμένο στη γραμμή. Την ίδια στιγμή οι συνεργοί του ερευνούσαν τους χώρους και αφαιρούσαν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

Μετά από κάθε επιτυχημένη απάτη, οι δράστες απέρριπταν άμεσα τις τηλεφωνικές συσκευές και τις κάρτες SIM που χρησιμοποιούσαν, ώστε να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους.

Η δράση των τριών οργανώσεων

Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκε η δράση των τριών εγκληματικών οργανώσεων, με βάση τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων.

Η πρώτη εγκληματική οργάνωση, που έδρασε έως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2025, αποτελούνταν από τέσσερις ημεδαπούς. Τα μέλη της φέρονται να διέπραξαν τουλάχιστον οκτώ αξιόποινες πράξεις στην Αττική, εκ των οποίων οι τέσσερις έμειναν σε απόπειρα, αποκομίζοντας παράνομο όφελος 180.700 ευρώ.

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε διαρκή και συνεχιζόμενη δράση, αποτελείτο από δέκα ημεδαπούς. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διέπραξαν τουλάχιστον 16 αξιόποινες πράξεις, εκ των οποίων οι πέντε σε απόπειρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος να φτάνει τα 161.050 ευρώ.

Η τρίτη εγκληματική οργάνωση, που έδρασε έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2025, αποτελούνταν από τέσσερις ημεδαπούς. Τα μέλη της φέρονται να διέπραξαν επτά αξιόποινες πράξεις με συνολική λεία 71.100 ευρώ, ενώ η δράση τους τερματίστηκε μετά τη σύλληψη μελών της τον Δεκέμβριο του 2025.

Κατά τις κατ' οίκον έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατασχέθηκαν ένα όχημα, πλήθος κινητών τηλεφώνων, κάρτες SIM, φορητοί υπολογιστές και μέσα αποθήκευσης δεδομένων (USB sticks).

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

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