Απόκοσμη «θύελλα δροσιάς» στη Γαλλία: Το «galerne» έριξε τη θερμοκρασία κατά 12°C σε 30' (vid)

Το ιδιαίτερο καιρικό φαινόμενο «galerne» έκανε την επανεμφάνισή του σε παραλία της δυτικής Γαλλίας ρίχνοντας απότομα τη θερμοκρασία κατά 12 βαθμούς Κελσίου μέσα σε 30 λεπτά

Πανικό προκάλεσε στους λουόμενους της παραλίας Αντάι στη δυτική Γαλλία το ξαφνικό ξέσπασμα του καιρικού φαινομένου «galerne». Αν και το φαινόμενο είχε εμφανιστεί αρκετές φορές εκείνη την εβδομάδα, η σφοδρότητα των ανέμων την Κυριακή (12/7) αιφνιδίασε πλήρως τους επισκέπτες, οι οποίοι άρχισαν να τρέχουν για να προστατευτούν.

Η βίαιη αυτή αλλαγή του καιρού εκδηλώθηκε εν μέσω καύσωνα, φέρνοντας μαζί της μια εντυπωσιακή και απότομη πτώση του υδραργύρου.

«Ελεύθερη πτώση» του υδραργύρου μέσα σε 30 λεπτά

Η μετεωρολόγος Ντανιέλα Πρεπελιούκ εξήγησε στη γαλλική τηλεόραση πως η μεταβολή αυτή οφείλεται στην απότομη αλλαγή της φοράς των ανέμων. Οι δυτικοί άνεμοι γύρισαν ξαφνικά σε θαλάσσιους, μεταφέροντας πολύ ψυχρότερες αέριες μάζες από τον ωκεανό.

🔴 INFO - #Météo : Hier, une spectaculaire #galerne (Vent froid) a balayé la grande plage d'#Hendaye en quelques instants, provoquant une chute de température de plus de 15 °C. 🇫🇷🌬️🌡️ pic.twitter.com/2KTm62zX2C July 13, 2026

Η επίδραση στην παραλία της Αντάι ήταν ακαριαία, καθώς η θερμοκρασία έκανε «βουτιά» 12 βαθμών Κελσίου μέσα σε μόλις τριάντα λεπτά, πέφτοντας από τους 37°C στους 25°C. Το φαινόμενο αυτό είναι αρκετά συνηθισμένο για τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι το ονομάζουν επίσης «enbata» ή «brouillarta».

Σαν ανεμοστρόβιλος ανάμεσα σε ζέστη και κρύο

Οι μαρτυρίες των ντόπιων περιγράφουν ένα σκηνικό που έμοιαζε με πέρασμα ανεμοστρόβιλου. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ο καταγάλανος και ζεστός ουρανός σκοτείνιασε, δίνοντας τη θέση του σε μια πυκνή ομίχλη και ισχυρούς ανέμους που παρέσυραν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Ιδιοκτήτες τοπικών επιχειρήσεων έκαναν λόγο για ένα από τα πιο έντονα ξεσπάσματα που έχουν δει εδώ και πολύ καιρό στην περιοχή.

Οι ειδικοί εξηγούν πως η έντονη ζέστη των προηγούμενων ημερών προετοίμασε το έδαφος για αυτή τη μεταβολή, αλλά δεν αρκούσε από μόνη της. Για να εκδηλωθεί το «galerne» με τέτοια ένταση, πρέπει να συναντηθεί ο καυτός αέρας της ακτής με τον πολύ ψυχρό και υγρό αέρα που κινείται πάνω από τον Ατλαντικό. Αυτή η βίαιη σύγκρουση των δύο διαφορετικών αέριων μαζών είναι που δημιουργεί τις εντυπωσιακές αλλά και επικίνδυνες αυτές αλλαγές στο σκηνικό του καιρού.

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