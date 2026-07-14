Έχετε παλιές VHS στο σπίτι; Κάποιες πωλούνται πάνω από 3.600 ευρώ - Οι κασέτες που έγιναν συλλεκτικός θησαυρός

Οι παλιές VHS επιστρέφουν δυναμικά στην αγορά συλλεκτών. Ορισμένες σπάνιες κασέτες πωλούνται για χιλιάδες ευρώ, με μία να ξεπερνά τα 3.600 ευρώ.

Ένα ξεχασμένο κουτί με παλιές βιντεοκασέτες σε μια αποθήκη ή ένα συρτάρι μπορεί να κρύβει έναν μικρό θησαυρό. Οι VHS, που για χρόνια θεωρούνταν ξεπερασμένη τεχνολογία, επιστρέφουν δυναμικά στην αγορά συλλεκτών, με ορισμένους τίτλους να φτάνουν σε εντυπωσιακές τιμές σε δημοπρασίες.

Η άνοδος της ζήτησης δεν αφορά μόνο τις βιντεοκασέτες, αλλά συνολικά τις φυσικές μορφές ψυχαγωγίας, όπως DVD, Blu-ray και CD. Μετά την κυριαρχία των ψηφιακών πλατφορμών και του streaming, αρκετοί καταναλωτές στρέφονται ξανά σε αντικείμενα που μπορούν να κρατήσουν στα χέρια τους.

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας αγοραπωλησιών Tradera, οι πωλήσεις φυσικών μέσων έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια, με εκατοντάδες χιλιάδες κασέτες να αλλάζουν χέρια κάθε χρόνο.

Η VHS που πωλήθηκε πάνω από 3.600 ευρώ

Το νέο ρεκόρ στην πλατφόρμα σημείωσε μια VHS έκδοση της ταινίας τρόμου «Ο Καμπούρης του Νεκροτομείου» (THE HUNCHBACK OF THE MORGUE) του 1973, η οποία πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 26.975 δανικών κορωνών, ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 3.600 ευρώ.

Δεν είναι όμως η μοναδική περίπτωση. Σπάνιες εκδόσεις κλασικών ταινιών, όπως ο «Πόλεμος των Άστρων» ή ταινίες με θέμα τον θρύλο του Τζακ του Αντεροβγάλτη, μπορούν επίσης να ξεπεράσουν ακόμη και τα 1.000 ευρώ, όταν πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν έχει κάθε παλιά κασέτα μεγάλη αξία. Η τιμή καθορίζεται από τη σπανιότητα, την κατάσταση διατήρησης και τη ζήτηση μεταξύ των συλλεκτών.

Τι κάνει μια VHS πολύτιμη

Οι κασέτες που πωλούνται ακριβά έχουν συνήθως κάποια κοινά χαρακτηριστικά:

πρόκειται για περιορισμένες εκδόσεις,

δεν έχουν κυκλοφορήσει ποτέ σε ψηφιακή μορφή,

διατηρούν ακόμη την εργοστασιακή τους ζελατίνα,

ανήκουν σε δημοφιλή είδη όπως τρόμου, anime και επιστημονικής φαντασίας.

Ιδιαίτερα περιζήτητες είναι οι παλιές ταινίες τρόμου, καθώς πολλές από αυτές κυκλοφόρησαν σε μικρές ποσότητες και σήμερα είναι δύσκολο να βρεθούν σε καλή κατάσταση.

Η αντίδραση στην εποχή του streaming

Η αναγέννηση των VHS δεν οφείλεται μόνο στη νοσταλγία. Πολλοί συλλέκτες θεωρούν ότι αποτελεί μια αντίδραση στην εποχή των ψηφιακών υπηρεσιών, όπου οι χρήστες πληρώνουν για πρόσβαση σε περιεχόμενο χωρίς να το κατέχουν πραγματικά.

Η επιστροφή στα φυσικά μέσα συνδέεται με την επιθυμία πολλών ανθρώπων να έχουν ξανά αντικείμενα που μπορούν να αγγίξουν, να συλλέξουν και να τοποθετήσουν σε ένα ράφι.

Η τάση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στις κασέτες. Μαζί με τις VHS αυξάνεται και η ζήτηση για τις παλιές συσκευές αναπαραγωγής.

Οι πωλήσεις συσκευών VHS έχουν καταγράψει σημαντική άνοδο, καθώς οι νέοι συλλέκτες χρειάζονται εξοπλισμό για να απολαύσουν τις ταινίες τους στην αυθεντική τους μορφή.

Παρόμοια επιστροφή παρατηρείται και σε άλλα προϊόντα προηγούμενων δεκαετιών, όπως οι παλιές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, τα vintage κινητά τηλέφωνα και τα CD κλασικής μουσικής.

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