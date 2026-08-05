Πήγε για σφράγισμα και έχασε τέσσερα δόντια: Ο οδοντίατρος καλείται να πληρώσει 45.000 ευρώ

Μια απλή επίσκεψη για σφράγισμα εξελίχθηκε σε εφιάλτη για ασθενή στην Ιταλία, που έχασε τέσσερα δόντια και δικαιώθηκε με αποζημίωση 45.000 ευρώ.

Ένα δικαστήριο στην Πιατσέντσα της Ιταλίας καταδίκασε οδοντίατρο να καταβάλει αποζημίωση περίπου 45.000 ευρώ σε ασθενή, η οποία έχασε τέσσερα δόντια μετά από θεραπεία που ξεκίνησε ως μια απλή οδοντιατρική επέμβαση.

Σύμφωνα με την απόφαση, η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν ακολούθησε τα απαιτούμενα ιατρικά πρότυπα, με αποτέλεσμα η ασθενής να υποστεί σοβαρές επιπλοκές, έντονους πόνους και να χρειαστεί σειρά επεμβάσεων.

Η θεραπεία που εξελίχθηκε σε σοβαρό πρόβλημα

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2022, όταν η νεαρή γυναίκα επισκέφθηκε τον οδοντίατρο λόγω πόνου σε ένα δόντι. Αυτό που αρχικά φαινόταν ως μια συνηθισμένη αποκατάσταση εξελίχθηκε σε απονεύρωση και ανακατασκευή δοντιού. Ωστόσο, τις επόμενες εβδομάδες η ασθενής άρχισε να αντιμετωπίζει έντονους πόνους και δυσκολία στη μάσηση, συμπτώματα που δεν υποχωρούσαν παρά τις επανειλημμένες επισκέψεις στον ίδιο οδοντίατρο.

Στην προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος, πραγματοποιήθηκαν πλύσεις των ριζικών σωλήνων με υπεροξείδιο του υδρογόνου, όμως ο πόνος παρέμεινε. Η γυναίκα αποφάσισε να ζητήσει δεύτερη ιατρική γνώμη και οι νέοι γιατροί εντόπισαν ένα μεγάλο ακρορριζικό κοκκίωμα, μια φλεγμονώδη βλάβη στην περιοχή της ρίζας του δοντιού. Σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες που ορίστηκαν από το δικαστήριο, η βλάβη συνδεόταν με την αρχική, ελλιπή ενδοδοντική θεραπεία. Η επιδείνωση της κατάστασης οδήγησε την ασθενή σε ειδική μονάδα αντιμετώπισης πόνου στο νοσοκομείο της Πιατσέντσα. Εκτός από την αγωγή για την ανακούφιση των έντονων συμπτωμάτων, οι γιατροί χρειάστηκε να αφαιρέσουν τρία ακόμη δόντια, πέρα από το αρχικό προβληματικό, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η φλεγμονή και να αποφευχθούν νέες επιπλοκές.

Το δικαστήριο έκρινε υπεύθυνο τον οδοντίατρο

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι ειδικοί που εξέτασαν την υπόθεση κατέληξαν ότι οι θεραπευτικές επιλογές του οδοντιάτρου δεν ανταποκρίνονταν στην ενδεδειγμένη επαγγελματική πρακτική. Οι εκθέσεις των πραγματογνωμόνων ανέφεραν ότι η πορεία της ασθενούς χαρακτηρίστηκε από επίμονο πόνο, αποτυχία βελτίωσης μετά τις παρεμβάσεις και ανάγκη για νέες θεραπείες.

Με βάση τα στοιχεία, ο δικαστής έκρινε ότι υπήρχε άμεση σύνδεση ανάμεσα στις ενέργειες του επαγγελματία και στη ζημιά που υπέστη η ασθενής. Η πρωτόδικη απόφαση αναγνωρίζει ευθύνη για αμελή και απρόσεκτη αντιμετώπιση και επιδικάζει αποζημίωση σχεδόν 45.000 ευρώ για τις σωματικές και ψυχικές βλάβες, καθώς και για τα δικαστικά έξοδα.

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