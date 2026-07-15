Θρήνος στον Πειραιά: «Το κορίτσι μου το έχασα» – Οι σπαρακτικές στιγμές μετά τον θάνατο του νεαρού ζευγαριού στο γκαράζ

Ο ιατροδικαστής εξηγεί πώς μπορεί να προκλήθηκε η τραγωδία στο γκαράζ.

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον Πειραιά ο θάνατος ενός νεαρού ζευγαριού, που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αυτοκίνητο, σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας στην οδό Μήλου. Οι Αρχές εξετάζουν ως επικρατέστερο σενάριο ένα τραγικό δυστύχημα από εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν έξω από το γκαράζ συγκλόνισαν τη γειτονιά, με τις κραυγές των συγγενών να «παγώνουν» όσους βρίσκονταν στην περιοχή. Η μητέρα της νεαρής γυναίκας κατέρρευσε όταν ενημερώθηκε ότι η κόρη της είχε χάσει τη ζωή της, ενώ σύμφωνα με τους κατοίκους φώναζε ασταμάτητα: «Το κορίτσι μου το έχασα».

Οι σπαρακτικές μαρτυρίες των κατοίκων

Οι περίοικοι περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την αποκάλυψη της τραγωδίας.

«Εγώ με τις φωνές τους κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά… Φώναζε η μητέρα της, φώναζε κι έλεγε "το κορίτσι μου το έχασα"... Τι να πει κι αυτή η γυναίκα, τραγωδία μεγάλη», είπε κάτοικος της περιοχής στην ΕΡΤ.

Ένας ακόμη γείτονας ανέφερε πως κατέβηκε αργότερα στο σημείο και αντίκρισε τους γονείς του 28χρονου σε κατάσταση σοκ.

«Κατέβηκα αργά εγώ, κατέβηκα γύρω στις δέκα και μισή με έντεκα… Είδα τον πατέρα του και τη μητέρα του… Είχαν αφήσει το αυτοκίνητο ανοιχτό και προφανώς κάτι συνέβη με τις αναθυμιάσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Το νεαρό ζευγάρι εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου λίγο μετά τις 9 το πρωί. Παρά τις προσπάθειές του να τους επαναφέρει με ΚΑΡΠΑ και την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Το επικρατέστερο σενάριο για την τραγωδία

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το αυτοκίνητο βρέθηκε με τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα καυσαέρια να συσσωρεύτηκαν στον κλειστό χώρο και μέσω του συστήματος κλιματισμού να εισήλθαν στην καμπίνα του οχήματος, προκαλώντας δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα.

Ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης εξήγησε πως, όταν ο κινητήρας παραμένει αναμμένος σε κλειστό γκαράζ, τα καυσαέρια μπορεί να επιστρέψουν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του κλιματισμού, δημιουργώντας συνθήκες που μπορούν να αποβούν μοιραίες.

Από την πλευρά του, ο μηχανολόγος-μηχανικός Κώστας Λακαφώσης υπογράμμισε ότι ακόμη και η λειτουργία της ανακύκλωσης του αέρα δεν αρκεί για να προστατεύσει τους επιβάτες όταν ο χώρος έχει πλέον κορεστεί από καυσαέρια.

Τι λέει ο ιατροδικαστής

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης εμφανίστηκε επιφυλακτικός μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις, ωστόσο χαρακτήρισε πιθανότερο το ενδεχόμενο δυστυχήματος.

«Το μονοξείδιο το οποίο ουσιαστικά αποτελεί και το δηλητήριο, είναι άοσμο αέριο. Παρόλα αυτά τα καυσαέρια έχουνε πολύ έντονη μυρωδιά. Αυτό είναι ένα αντικρουόμενο στοιχείο. Δηλαδή, φυσικά και αντιλήφθηκαν ότι τα καυσαέρια εισέρχονται μέσα στο όχημα. Δεν γίνεται να μην γίνει αντιληπτή η είσοδος. Πολύ πιθανό να μην έχει αξιολογηθεί σωστά, να είναι ένα ατυχηματικό γεγονός, ή μπορεί και να είναι οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η έρευνα για να έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε ότι το μονοξείδιο είναι ένα αέριο το οποίο ουσιαστικά, σταδιακά, σε βάζει σε μια ληθαργική κατάσταση, υπνηλία κάπου αρχικά και ληθαργική στη συνέχεια, οπότε και επέρχεται ο θάνατος πολύ ομαλά», ανέφερε.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι η δηλητηρίαση από μονοξείδιο δεν προκαλεί άμεση απώλεια αισθήσεων.

«Υπάρχουν στάδια φυσικά. Είναι η κεφαλαλγία, μια δυσφορία. Ενδεχομένως, μια τάση προς έμετο ή ένα κοιλόπονο. Και μετά προχωράμε προς τον λήθαργο. Δεν πηδάμε τα στάδια. Αυτά τα στάδια υπάρχουν. Η ώρα του να χάσεις τις αισθήσεις σου εξαρτάται από την πυκνότητα του μονοξειδίου στον αέρα. Το πλέον συμβατό θεωρώ είναι το ατυχηματικό. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία, αλλά καλό είναι να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα για να έχουμε μια πλήρη εικόνα σχετικά με τις συνθήκες», είπε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα πρέπει να γίνουν ειδικές εργαστηριακές και τοξικολογικές εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί η ακριβής αιτία θανάτου και να αποκλειστεί οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο.

Ποιοι ήταν οι δύο νέοι

Θύματα της τραγωδίας είναι ο 28χρονος δικηγόρος Ιάσονας, ο οποίος εργαζόταν σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός τόσο στον επαγγελματικό του χώρο όσο και στη γειτονιά του, καθώς και η σύντροφός του Αναστασία, ασκούμενη δικηγόρος, που έκανε τα πρώτα της βήματα στο επάγγελμα.

Ο 28χρονος ήταν επίσης ενεργό μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας «ΔΡΑΚΩΝ» του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Οι οριστικές απαντήσεις για τις συνθήκες της τραγωδίας αναμένονται από τις ιατροδικαστικές, τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ η προανάκριση της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται.

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