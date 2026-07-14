Θρίλερ στον Πειραιά: Νεαρό ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε κλειστό γκαράζ

Ένας νεαρός άνδρας και μια γυναίκα βρέθηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών για τα αίτια της τραγωδίας.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στον Πειραιά, όπου ένας νεαρός άνδρας και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ κατοικίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και ενέργειες για να φωτιστούν οι συνθήκες του θανάτου των δύο ατόμων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του ζευγαριού ή για το αν υπάρχουν ενδείξεις που να οδηγούν σε συγκεκριμένο σενάριο. Οι έρευνες συνεχίζονται.

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