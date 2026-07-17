Λεωφορείο συγκρούστηκε με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου - 4 ελαφρά τραυματίες

Σύγκρουση σημειώθηκε μεταξύ δύο οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας στο κέντρο της Αθήνας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 4 ελαφρά τραυματίες.

Τροχαίο έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής (17/7) στο κέντρο της Αθήνας, καθώς λεωφορείο συγκρούστηκε με τρόλεϊ, στην οδό Πανεπιστημίου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 4 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του OPEN, τα οχήματα κινούνταν με μικρή ταχύτητα, ενώ στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ. Το λεωφορείο συγκρούστηκε με τρόλεϊ στο ύψος της στάσης Μετρό Πανεπιστήμιο.

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