Βριλήσσια: «Είναι ανεύθυνοι» - Πώς έγινε η επίθεση του σκύλου στον 66χρονο

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Παρασκευής στα Βριλήσσια όταν λυκόσκυλο θανάτωσε μικρόσωμο σκύλο και επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Στο σπίτι του έχει επιστρέψει ο 66χρονος άνδρας που τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση που δέχτηκε εκείνος και το μικρόσωμο σκυλί του από λυκόσκυλο τι πρωί της Παρασκευής. Το περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα το μικρό κατοικίδιο να χάσει τη ζωή του διαδραματίστηκε έξω από φούρνο στα Βριλήσσια περίπου στις 7 το πρωί.

Η 48χρονη ιδιοκτήτρια του λυκόσκυλου είχε δέσει το ζώο έξω από τον φούρνο για να μπει στο κατάστημα, ενώ ο 66χρονος είχε βγάλει βόλτα το κατοικίδιό του που ζύγιζε περίπου 2,5 κιλά.

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