Με ένα ξόρκι... λιγότερη βενζίνη; Η νέα μπίζνα των μέντιουμ στη Ρωσία

Η έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία άνοιξε τον δρόμο σε αυτόκλητους μάγους και μέντιουμ, που υπόσχονται με αμοιβή να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου.

Η Ρωσία αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα μια πρωτοφανή κρίση καυσίμων, με οδηγούς σε ορισμένες περιοχές να περιμένουν επί ώρες στα πρατήρια για να ανεφοδιάσουν τα οχήματά τους, πληρώνοντας παράλληλα ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια πετρελαίου βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια δυσχεραίνουν την κατάσταση, αρκετοί επιτήδειοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την απόγνωση των οδηγών.

Υπόσχονται λιγότερη κατανάλωση με... τελετουργίες

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ολοένα και περισσότεροι αυτοαποκαλούμενοι μάγοι, μέντιουμ και μάγισσες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαφημίσουν αμφιλεγόμενες υπηρεσίες. Μεταξύ αυτών είναι η υποτιθέμενη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου ενός οχήματος, ακόμη και η «μετατροπή» της απλής βενζίνης σε βενζίνη υψηλότερων προδιαγραφών μέσω αποκρυφιστικών τελετουργιών.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς ορισμένων μέντιουμ, η αυξημένη κατανάλωση καυσίμου δεν οφείλεται απαραίτητα σε μηχανική βλάβη, αλλά σε κάποια κατάρα, αρνητική ενέργεια ή ακόμη και σε αντικείμενα που κάποιος άφησε μέσα στο αυτοκίνητο. Αντί να επισκεφθούν συνεργείο για έλεγχο του κινητήρα, οι πελάτες καλούνται να πραγματοποιήσουν ειδικές τελετουργίες, τις οποίες, όπως υποστηρίζεται, μόνο οι ίδιοι μπορούν να εκτελέσουν. Για τις υπηρεσίες αυτές ζητούν αμοιβή που μπορεί να φτάσει έως και τα 16.000 ρούβλια, δηλαδή περίπου 180 ευρώ. Σε μία περίπτωση, μάγισσα φέρεται να είπε σε πελάτη ότι είχε πέσει κατάρα στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να καταναλώνει περισσότερο καύσιμο από το φυσιολογικό, προσφέροντας φυσικά και την... πνευματική λύση έναντι αμοιβής.

Οι ειδικοί απορρίπτουν τους ισχυρισμούς

Ορισμένοι εκπρόσωποι του εσωτερισμού ισχυρίζονται ακόμη ότι μπορούν να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά των καυσίμων, μετατρέποντας για παράδειγμα βενζίνη AI-92 σε AI-100.

Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι ο αριθμός οκτανίων εξαρτάται από τη χημική σύσταση του καυσίμου και δεν μπορεί να αλλάξει με ξόρκια, τελετουργίες ή σύμβολα που τοποθετούνται πάνω στο αυτοκίνητο. Μόλις την περασμένη εβδομάδα είχε γίνει γνωστή και η διάθεση χαπιών που υποτίθεται ότι μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου. Η αποτελεσματικότητά τους έχει επίσης αμφισβητηθεί, παρότι πωλούνται ακόμη και σε πρατήρια καυσίμων στη Ρωσία.

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