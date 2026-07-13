Οι Ρώσοι την είδαν... Έλληνες: Μπουνίδια και κλωτσιές στην ουρά για βενζίνη (vid)

Το απόλυτο χάος επικρατεί στη Ρωσία μετά τις συνεχείς ουκρανικές επιθέσεις drones στα διυλιστήρια της χώρας. Άγριο ξύλο στα βενζινάδικα λόγω έλλειψης καυσίμων.

Η σοβαρή έλλειψη καυσίμων σε πολλές περιοχές της Ρωσίας έχει οδηγήσει σε σκηνές ακραίας έντασης και βίας στα πρατήρια.

Οδηγοί που περιμένουν επί ώρες σε ατελείωτες ουρές χάνουν την υπομονή τους, με αποτέλεσμα οι λεκτικοί διαπληκτισμοί να μετατρέπονται γρήγορα σε άγριους ξυλοδαρμούς για μια θέση προτεραιότητας.

Ξυλοδαρμοί και εντάσεις στις ουρές της βενζίνης

Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό που δημοσίευσε η Daily Mail, η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο σε διάφορα σημεία της χώρας. Στο Μασλιανίνο του Νοβοσιμπίρσκ, ένας οδηγός επιχείρησε να παρακάμψει την ουρά, προκαλώντας την οργή άλλου πολίτη. Οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια σε μια βίαιη συμπλοκή που κράτησε περίπου ένα λεπτό, κατά την οποία σκίστηκε εντελώς το πουκάμισο του ενός.

Penza, Russia.



People in fuel lines now use types of weapons in their fights. pic.twitter.com/BPueF2wwx2 July 13, 2026

Την ίδια ώρα, στο Αστραχάν, μια γυναίκα κατέγραφε με το κινητό της έναν άνδρα που βρισκόταν στην ουρά. Όταν εκείνος προσπάθησε να της αρπάξει τη συσκευή, η γυναίκα αντέδρασε ακαριαία χτυπώντας τον με δύναμη στο πρόσωπο. Παρόμοια επεισόδια με οδηγούς να ανταλλάσσουν γροθιές σημειώθηκαν επίσης στο Ροστόφ και τη Σαμάρα, επιβεβαιώνοντας το εκρηκτικό κλίμα που επικρατεί.

Fuel shortages in Russia have become an almost nationwide problem



Of all Russian regions, only Chukotka and the Jewish Autonomous Region have reportedly avoided the shortage.



However, they account for only about 0.13% of Russia’s population, so they have almost no impact on the… pic.twitter.com/0sFb9o2U7w — NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2026

Γιατί οι Ρώσοι την είδαν... Έλληνες;

Η αυξανόμενη αυτή νευρικότητα είναι το άμεσο αποτέλεσμα των συνεχών ουκρανικών επιθέσεων με drones εναντίον των ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Η κατάσταση στην αγορά καυσίμων επιδεινώνεται ραγδαία μετά από νέο χτύπημα με drones-καμικάζι μεγάλης εμβέλειας στο μεγάλο διυλιστήριο της Rosneft στο Σίζραν, το οποίο αποτελεί βασική πηγή ανεφοδιασμού και για τον ρωσικό στρατό.

Ταυτόχρονα, το Κίεβο έχει εξαπολύσει μαζικές επιθέσεις στη Θάλασσα του Αζόφ και τη Μαύρη Θάλασσα, στοχεύοντας πετρελαιοφόρα του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, με σκοπό να αποκλείσει την τροφοδοσία της Κριμαίας.

Additional footage of Russia’s Mykhailivska oil depot in Stavropol Krai suffering a catastrophic explosion after a Ukrainian drone strike last night. pic.twitter.com/Eplt2D8Mqx — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 13, 2026

Μόνο μέσα σε μία νύχτα αναφέρθηκαν ζημιές σε 14 ρωσικά σκάφη, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των πλοίων που χτυπήθηκαν την τελευταία εβδομάδα στα 90. Από την πλευρά της, η Μόσχα υποστήριξε ότι κατέρριψε 349 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ στην περιοχή του Μπέλγκοροντ ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του από τις επιθέσεις.

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