Το καμουφλάζ «ζέβρα» της Ρωσίας: Η τακτική του 1917 για να μπερδέψει την τεχνητή νοημοσύνη (vid)

Η Ρωσία αναβιώνει το καμουφλάζ «Dazzle» του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, χρησιμοποιώντας ασπρόμαυρα γεωμετρικά σχέδια για να μπερδέψει τα ουκρανικά drones με τεχνητή νοημοσύνη.

Σε μια εποχή που οι στρατιωτικές προσπάθειες της Ουκρανίας επικεντρώνονται κυρίως σε προηγμένα επιθετικά drones και ρομπότ, η Ρωσία φέρεται να απαντά με έναν τύπο καμουφλάζ που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο από τα βρετανικά στρατεύματα.

Γνωστός ως «Dazzle», αυτός ο τύπος καμουφλάζ χαρακτηρίζεται από αντίθετα ασπρόμαυρα σχήματα που έχουν σχεδιαστεί όχι για να κάνουν τον στόχο αόρατο, αλλά για να μπερδεύουν τα drones που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη και έχουν σχεδιαστεί για να τα καταστρέφουν.

Οι «ζέβρες» της Ρωσίας, Kamaz και Ural

Φωτογραφίες από ρωσικά φορτηγά Kamaz και Ural βαμμένα με χαοτικά ασπρόμαυρα σχέδια κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, αφήνοντας πολλούς να αναρωτιούνται ποιος είναι ο πραγματικός σκοπός του καμουφλάζ.

Σίγουρα δεν έχει σκοπό να κάνει τα βαμμένα οχήματα λιγότερο ορατά στο ανθρώπινο μάτι, αλλά από την άλλη πλευρά, δεν στοχεύουν τα ανθρώπινα μάτια, αλλά τα ρομποτικά.

Η ιστορία του καμουφλάζ «Dazzle»

Σύμφωνα με στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες, αυτός ο τύπος καμουφλάζ αναπτύχθηκε το 1917 από τον επίσημο καλλιτέχνη του ναυτικού Νόρμαν Γουίλκινσον για να μειώσει την αποτελεσματικότητα των επιθέσεων από γερμανικά υποβρύχια. Έγινε γνωστός ως «Dazzle» και, όπως υποδηλώνει το όνομα, δεν είχε σκοπό να κρύψει, αλλά να εξαπατήσει τους εχθρούς.

Τα γεωμετρικά μοτίβα μεγάλων χρωματικών όγκων με έντονη αντίθεση καθιστούσαν δύσκολο για τα πληρώματα των υποβρυχίων που χρησιμοποιούσαν περισκόπιο να προσδιορίσουν την πορεία, την ταχύτητα και τον τύπο ενός στόχου.

Περισσότερο από ένας αιώνας έχει περάσει από τότε που αναπτύχθηκε το καμουφλάζ Dazzle, αλλά η Ρωσία φαίνεται να πιστεύει ότι εξακολουθεί να είναι μια αποτελεσματική αμυντική στρατηγική. Ο χρόνος θα δείξει, αλλά ο ουκρανικός στρατός είναι βέβαιος ότι το νέο μοτίβο ζέβρας δεν θα λειτουργήσει όπως επιδιώκει η Ρωσία.

Οι ουκρανικές αντιδράσεις

Ο ταγματάρχης Μικόλα Κολεσνίκ, διοικητής του 422ου Ξεχωριστού Συντάγματος Μη Επανδρωμένων Συστημάτων «Luftwaffe» του 17ου Σώματος Στρατού της Ουκρανίας, δήλωσε πως ο ουκρανικός στρατός θα συνεχίσει να βομβαρδίζει τα ρωσικά οχήματα ανεξάρτητα από το πώς είναι βαμμένα.

«Θα χτυπάμε αυτές τις ζέβρες, τις στρουθοκαμήλους, τους ρινόκερους, ό,τι κι αν βάφονται. Δηλώνω υπεύθυνα ότι αυτό δεν θα μας εμποδίσει σε καμία περίπτωση από το να κάψουμε αυτόν τον εξοπλισμό, ακόμα κι αν είναι βαμμένος έτσι», δήλωσε ο Κολεσνίκ.

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