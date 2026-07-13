Απίστευτες εικόνες: Ρώσοι έβαλαν πολυβόλο ελικοπτέρου σε φορτηγό - Δείτε το χάος που προκλήθηκε (vid)

Ένα αυτοσχέδιο ρωσικό αντι-drone όπλο ξέφυγε από τον έλεγχο κατά τη διάρκεια δοκιμής, με την ισχυρή ανάκρουση να εκτοξεύει τον χειριστή και να προκαλεί στιγμές πανικού.

Μια δοκιμή που είχε στόχο να ενισχύσει την άμυνα απέναντι στα ουκρανικά drones κατέληξε σε φιάσκο για μια δράκα από Ρώσους στρατιώτες. Ένα αυτοσχέδιο αντιαεροπορικό σύστημα, τοποθετημένο στην καρότσα στρατιωτικού φορτηγού, ξέφυγε από τον έλεγχο λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη των βολών, αναγκάζοντας όσους βρίσκονταν δίπλα του να τρέξουν για να σωθούν.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει ένα πολυβόλο Yak-B διαμετρήματος 12,7 χιλιοστών, σχεδιασμένο για επιθετικά ελικόπτερα, να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα εξαιτίας της ισχυρής ανάκρουσης. Ο χειριστής εκτινάσσεται από τη θέση του, ενώ ένας δεύτερος στρατιώτης γλιτώνει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή πριν καταφέρει να σταματήσει το όπλο.

Όταν η ανάκρουση έκανε το όπλο ανεξέλεγκτο

Το Yak-B είναι ένα τετραπλό περιστροφικό πολυβόλο που έχει σχεδιαστεί για χρήση σε επιθετικά ελικόπτερα Mi-24 και μπορεί να εκτοξεύει χιλιάδες βλήματα ανά λεπτό. Ωστόσο, σε αντίθεση με ένα ελικόπτερο που είναι κατασκευασμένο ώστε να απορροφά τις τεράστιες δυνάμεις της ανάκρουσης, ένα συμβατικό φορτηγό δεν μπορεί να προσφέρει την ίδια σταθερότητα.

Μόλις ο χειριστής άνοιξε πυρ, η ισχυρή ανάκρουση έκανε το όπλο να περιστραφεί ανεξέλεγκτα, καθώς δεν ήταν σωστά στερεωμένο. Ο στρατιώτης που το χειριζόταν εκσφενδονίστηκε από τη θέση του, ενώ το πολυβόλο συνέχισε να βάλλει προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Τη στιγμή του περιστατικού, ένας δεύτερος στρατιώτης που βρισκόταν στην καρότσα του οχήματος βρέθηκε για λίγα δευτερόλεπτα στην τροχιά των πυρών. Σύμφωνα με τις εικόνες, απέφυγε τις σφαίρες σκύβοντας την τελευταία στιγμή, πριν καταφέρει τελικά να πλησιάσει το όπλο και να το ακινητοποιήσει.

Το περιστατικό σημειώνεται την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να ενισχύσουν την προστασία των γραμμών ανεφοδιασμού από τις ολοένα και συχνότερες επιθέσεις ουκρανικών drones. Για τον λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί κινητές ομάδες πυρός, οι οποίες συνοδεύουν στρατιωτικές φάλαγγες και επιχειρούν να καταρρίπτουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη πριν προσεγγίσουν τον στόχο τους.

Η συγκεκριμένη δοκιμή, όμως, ανέδειξε τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την προσαρμογή αεροπορικών οπλικών συστημάτων σε επίγεια οχήματα χωρίς την απαραίτητη μηχανολογική υποστήριξη. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν το συγκεκριμένο σύστημα θα χρησιμοποιηθεί ξανά ή αν θα τροποποιηθεί μετά το περιστατικό. Μεταξύ μας, ψιλοχλωμές τις βλέπουμε και τις δυο πιθανότητες...

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