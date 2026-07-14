Σαλμονέλα στη Λαμία: Εντοπίστηκε ο προμηθευτής κοτόπουλων – «Αποφύγετε την κατανάλωση για λίγες ημέρες»

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη σαλμονέλα στη Λαμία. Οι αρχές εντόπισαν τον πιθανό προμηθευτή κοτόπουλων, ενώ 30 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για την υπόθεση των δεκάδων κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στη Λαμία, τα οποία αποδίδονται σε πιθανή μόλυνση από σαλμονέλα. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν προς συγκεκριμένο προμηθευτή κοτόπουλων, ωστόσο η διαδικασία της ιχνηλάτησης συνεχίζεται ώστε να εντοπιστεί με ακρίβεια η πηγή του προβλήματος.

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχουν ήδη ξεκινήσει εκτεταμένους ελέγχους σε καταστήματα εστίασης που φέρεται να προμηθεύτηκαν το ύποπτο προϊόν, ενώ δείγματα ωμού κοτόπουλου έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέας Τοουλιάς, ανέφερε ότι οι έλεγχοι επικεντρώνονται πλέον στην αλυσίδα διακίνησης του προϊόντος, από τον τελικό προμηθευτή έως τη μονάδα παραγωγής.

«Έγιναν έλεγχοι στα καταστήματα εστίασης, εξετάστηκαν οι εργαζόμενοι και πήραμε δείγματα από ωμά κοτόπουλα, τα οποία στάλθηκαν για ανάλυση. Έχουμε εντοπίσει τον προμηθευτή και προσπαθούμε να βρούμε ολόκληρη τη διαδρομή του προϊόντος», σημείωσε.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς ένα τρόφιμο μπορεί να περάσει από περισσότερους του ενός κρίκους μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή.

Συνεχίζεται η ιχνηλάτηση για την πηγή της μόλυνσης

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, υπογράμμισε ότι η διαδικασία εντοπισμού της πηγής απαιτεί χρόνο και ακολουθεί συγκεκριμένα πρωτόκολλα.

Όπως ανέφερε, οι υπηρεσίες πρέπει να εξετάσουν αναλυτικά όλα τα πιθανά σημεία από όπου πέρασε το προϊόν, ώστε να επιβεβαιωθεί η αιτία των κρουσμάτων.

Παράλληλα, συνέστησε αυξημένη προσοχή στην κατανάλωση κοτόπουλου, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τους κινδύνους κακής συντήρησης τροφίμων.

«Το καλά μαγειρεμένο κρέας συνήθως δεν δημιουργεί πρόβλημα. Το να αποφύγουμε την κατανάλωση κοτόπουλου για δύο ή τρεις ημέρες είναι μια συνετή επιλογή μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

30 περιστατικά γαστρεντερίτιδας - 12 άτομα νοσηλεύτηκαν

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, περίπου 30 άνθρωποι προσήλθαν στο Νοσοκομείο Λαμίας με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όπως υψηλό πυρετό, εμετούς και διάρροια. Από αυτούς, οι 12 χρειάστηκε να παραμείνουν για νοσηλεία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι τα περιστατικά δεν φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, καθώς οι ασθενείς δεν είχαν όλοι καταναλώσει φαγητό στον ίδιο χώρο. Το στοιχείο αυτό ενισχύει το σενάριο ότι ένα μολυσμένο προϊόν μπορεί να διανεμήθηκε σε διαφορετικά σημεία εστίασης.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι υπάρχουν και άλλα περιστατικά τα οποία αντιμετωπίστηκαν στο σπίτι, χωρίς να απαιτηθεί μεταφορά στο νοσοκομείο.

Οι υγειονομικές αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους, με στόχο να αποσαφηνιστεί η προέλευση της σαλμονέλας και να αποφευχθούν νέα κρούσματα.

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